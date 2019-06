Niculae Badalau s-a suparat pe Teodorovici: Eugen, telefonul are buton! E greu la Finante...

Ziare.

com

Prezent la conferinta, Niculae Badalau tocmai explica de ce e nevoie de energie ieftina in productie, cand lui Eugen Teodorovici - aflat in apropiere - a inceput sa-i sune telefonul.Pret de cateva secunde, ministrul Economiei a asteptat ca soneria sa se opreasca. Dar cum acest lucru nu s-a intamplat, Badalau si-a atentionat, cu ironie, colegul:- "Eugen, are buton!", i-a spus ministrul Economiei lui Eugen Teodorovici.Apoi, resemnat, Badalau s-a adresat din nou publicului:- "La Finante..e greu.."In secundele urmatoare, ministrul Economiei si-a temperat discursul cu o gluma:- "Asa imi face tot timpul, sa stiti (indicandu-l pe Teodorovici - n.red.) ... Si cu banii: ma blocheaza tot timpul!"Eugen Teodorovici a zambit, fara a replica, iar Niculae Badalau si-a putut continua discursul, fara intreruperi.