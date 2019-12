Badalau a fost dat afara din conducerea PSD, la propunerea lui Ciolacu

Ziare.

"La inceputul CEx a fost una dintre prioritati sa discutam iesirea nefericita, grava a colegului meu Niculae Badalau unde s-a si votat o sanctiune, dansul nu mai face parte din niciun for de conducere central, urmand ca organizatia Giurgiu sa aiba discutii in interiorul sau si sa ia o decizie. Ce stiu cu tarie e ca PSD-ului i-a facut foarte mult rau acea declaratie, chiar daca dansul ne-a explicat contextul acelei declaratii", a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri, la finalul CEx.Liderul interimar al PSD a reiterat ca nu este "tatuc" al partidului, iar in perioada cat va conduce el formatiunea nu vor fi excluderi ale social-democratilor."Nu s-a retras dl Badalau. Eu am supus la vot. Cand esti presedintele chiar si interimar supui la vot, am supus la vot in primul rand parerea mea si colegii au dat votul.. Deciziile legate de organizatie se iau la nivelul filialei. Eu nu sunt tatucul acestui partid. Cat timp o sa fiu eu presedinte interimar nu va fi exclus nimeni din partid. Exista in schimb posibilitatea de acum inainte de a exista suspendari", a conchis Ciolacu.Niculae Badalau nu mai are functie in cadrul conducerii interimare a PSD. Acesta este liderul PSD Giurgiu, una dintre organizatiile social-democrate care a obtinut scoruri bune la alegerile prezidentiale.Potrivit unor surse politice, Marian Mina, presedintele CJ Giurgiu, ar prelua interimar functia de membru in conducerea colectiva interimara - Regiunea Sud.