Niculae Badalau contesta in instanta amenda de 5.000 lei si anularea dreptului de port arma

In cazul in care arma a fost pierduta sau furata din motive imputabile posesorului

Plangerea contraventionala formulata de senatorul Niculae Badalau a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Bolintin Vale la inceputul lunii decembrie si inca nu a primit un termen de judecata. Actiunea este indreptata impotriva Inspectoratului Judetean de Politie Giurgiu.Niculae Badalau a fost amendat de politisti cu 5.000 de lei, iar dreptul de port arma i-a fost anulat, deoarece nu ar fi respectat dispozitiile legii privind regimul armelor si munitiilor.Abia dupa cinci ani si-ar putea recapata senatorul PSD dreptul de a detine arme de foc.Niculae Badalau a incalcat regimul armelor si munitiilor,: "Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile inscrise in permisul de arma, asigurate astfel incat sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a legii. (...), masura anularii dreptului vine cu o interdictie de autorizare ulterioara pentru o perioada de 5 (cinci) ani. Anularea dreptului este prevazuta de art. 45, alin. 1, lit. d) si este sanctionata de art. 129, punctul 52, raportat la art. 130, alin. 1, lit. e) cu amenda in cuantum cuprins intre 5.001 si 10.000 lei".Locuinta din Giurgiu a lui Niculae Badalau a fost sparta de hoti la inceputul lunii noiembrie, hotii sustragand mai multe bunuri, dar si o arma.Purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Emanuela Iona Sarbu, a declarat la acea vreme ca sesizarea in privinta spargerii locuintei a venit sambata, 3 noiembrie, la ora 9.17 si a fost facuta de catre o femeie din orasul Bolintin Vale., aceasta fiind implementata in sistem.