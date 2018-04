Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv cererea lui Nicusor Constantinescu de intrerupere a executarii pedepsei

Ziare.

Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, contestatia formulata de Nicusor Constantinescu impotriva deciziei luate de Tribunalul Ialomita, care a respins ca neintemeiata cererea sa de intrerupere a executarii pedepsei.Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva, Nicusor Constantinescu fiind obligat la plata sumei de 150 de lei, reprezentand cheltuieli judiciare.Nicusor Constantinescu a fost condamnat, in 29 iunie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la o pedeapsa de cinci ani de inchisoare, pentru abuz in serviciu, dupa ce, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Constanta, ar fi initiat doua proiecte de hotarare, adoptate apoi de plen, prin care era evacuat Centrul Militar Zonal din sediul pe care il ocupa, ambele fiind anulate de instanta . De asemenea, instanta a considerat ca el nu a asigurat o finantare corespunzatoare pentru Centrul Militar Zonal in perioada 2009 - 2013.Fostul presedinte al CJ Constanta a formulat de la pronuntarea acestei hotarari mai multe cai extraordinare de atac la aceasta sentinta, toate fiind respinse de catre instante.Intr-un alt dosar, Nicusor Constantinescu a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti, la 15 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, pentru ca ar fi platit 30 de milioane de lei din bugetul Consiliului Judetean Constanta pentru plantarea de perdele forestiere si pentru alte proiecte care nu s-au realizat. Decizia Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva si a fost contestata la instanta suprema.Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta a primit anul trecut o condamnare de trei ani cu suspendare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Mamaia , dosar in care fusese judecat din noiembrie 2008 impreuna cu fostul primar al Constantei Radu Mazare si cu mai multi angajati din Primarie, decizia nefiind definitiva.Tot pentru abuz in serviciu este judecat Nicusor Constantinescu de Tribunalul Constanta, din vara anului trecut, pentru achizitionarea si intretinerea elicopterului care ulterior s-a prabusit in Lacul Siutghiol din Mamaia.Intr-un alt dosar, in 25 noiembrie 2016, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA , care il acuza de abuz in serviciu, dupa ce ar fi efectuat plati nelegale de peste 11,6 milioane de lei pentru realizarea de lucrari de cadastrare, majoritatea fictive, a drumurilor judetene si comunale din Constanta, fraudand bugetul local cu peste 11 milioane de lei.De asemenea, el este cercetat in alte trei dosare distincte, doua fiind legate de proiecte desfasurate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, iar celalalt de faptul ca ar fi platit in mod nelegal catre o firma de publicitate peste 400.000 de lei. Totodata, intr-un alt dosar instrumentat tot de procurorii DNA, Constantinescu este acuzat ca a acordat, prin intermediul unei hotarari de Consiliu Judetean, subventii Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri, sub pretextul acoperirii deficitelor regiei, desi aceasta avusese profit, fiind astfel inregistrata o paguba la bugetul judetului Constanta de aproape 22 milioane lei.