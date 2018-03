Nicusor Constantinescu a fost achitat definitiv intr-un dosar in care fusese condamnat la 6 ani de inchisoare

Nicusor Constantinescu ramane oricum in inchisoare

Initial, in iunie 2016, Nicusor Constantinescu a fost condamnat la 6 ani inchisoare cu executare de catre Tribunalul Bucuresti, pentru comiterea a 21 de infractiuni de abuz in serviciu si 3 infractiuni de complicitate la abuz in serviciu.Vineri, Curtea de Apel Bucuresti i-a admis apelul lui Nicusor Constantinescu si a decis achitarea lui.In acelasi dosar, a fost achitat si Adrian George Gambuteanu, director general al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta (RAJDP Constanta). Acesta primise la instanta de fond o condamnare de 4 ani si 5 luni inchisoare.Instanta a lasat nesolutionata actiunea civila exercitata de catre partile civile Marian Turbatu, SC Romwind SRL si SC Energii Alternative SRL.Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva. Unii specialisti in drept sustin ca decizia de vineri a fost luata in urma deciziei CCR in ce priveste abuzul in serviciu.In prezent, Nicusor Constantinescu se afla in penitenciar, unde executa o condamnare de 5 ani inchisoare primita in dosarul Centrului Militar Constanta. El mai are o condamnare de 15 ani, care nu este definitiva.Nicusor Constantinescu a fost trimis in judecata de DNA in mai 2014, pentru complicitate la trei infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor publice cu obtinerea de foloase necuvenite si 21 de infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor cu obtinerea de foloase necuvenite.Procurorii sustineau ca Gambuteanu, cu sprijinul lui Nicusor Constantinescu, a refuzat, in mod repetat, sa puna la dispozitia Curtii de Conturi documentele necesare efectuarii controlului de specialitate programat in anii 2011, 2012 si 2013, control care viza activitatea RAJDP Constanta.DNA preciza ca, in 2009 - 2012, perioada avuta in vedere de controalele programate a se desfasura in anii 2011, 2012, 2013, a fost creat un folos necuvenit RAJDP Constanta, constand in faptul ca activitatea sa financiar-contabila a fost sustrasa verificarii, in conditiile in care fondurile de care a beneficiat Regia din resursele publice in perioada supusa verificarii au fost de peste 200 de milioane lei."Mai mult, exista date ca din aceste sume au fost efectuate plati nelegale, aspecte care impuneau lamuriri prin efectuarea controlului si care fac obiectul unui alt dosar penal aflat pe rolul DNA. Referitor la aceasta imprejurare, sesizarea a fost inregistrata la data de 1 noiembrie 2012, ca urmare a unei plangeri penale formulate de Curtea de Conturi.In cursul anului 2011, prezentarea documentelor solicitate Regiei a fost conditionata de comunicarea, de catre Curtea de Conturi, a unei dovezi ca respectiva actiune de control figura in programul de activitate al Curtii. Aceasta conditionare este contrara dispozitiilor legale (...). Cu toate acestea, Curtea a transmis dovada solicitata sub forma unui extras, insa, si in aceste conditii, efectuarea controlului a fost refuzata pe motiv ca nu a fost transmisa o copie a intregului program", sustin procurorii.Controalele programate in anii 2012 si 2013 nu s-au putut efectua din cauza atitudinii lui Gambuteanu, precum si a dispozitiilor exprese ale lui Nicusor Constantinescu, prin rezolutii cu textul "nu sunt de acord", aplicate pe adresele intocmite de RAJDP Constanta, fara a invoca vreun argument care sa justifice aceasta pozitie.Nicusor Constantinescu mai era acuzat ca, in perioada 2007 - 2014, nu a respectat dispozitiile legale care il obligau sa procedeze la emiterea, respectiv la prelungirea a 11 certificate de urbanism si a autorizatiilor de construire a unor centrale si generatoare eoliene, solicitate de doua societati comerciale.