Nicusor Constantinescu a fost condamnat la 8 ani de inchisoare intr-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de euro

Condamnatii sunt si buni de plata

Acuzatiile DNA

Decizia nu este definitiva.Hotararea a fost data vineri de Tribunalul Constanta, ca prima instanta, si poate fi atacata cu apel.Nicusor Constantinescu a fost condamnat la sase ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in forma continuata, respectiv la cate doi ani de inchisoare pentru trei infractiunii de conflict de interese.Contopind pedepsele, magistratii au dispus condamnarea acestuia la opt ani de inchisoare cu executare si cinci ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, intre care si acelea de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.Instanta de judecata a dispus si condamnarea lui Cristian Zgabercea, fost consilier al lui Nicusor Constantinescu la data comiterii faptelor. Acesta a fost condamnat, tot cu executare, la patru ani si opt luni de inchisoare si cinci ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.In acelasi dosar, au mai fost condamnati si Carmen Florentina Oproiu - pe atunci director al Directiei Coordonare Institutii Subordonate din cadrul CJ Constanta, si Marcel Brancoveanu Parau - la data comiterii faptelor reprezentant al Fundatiei Culturale Thalia, la trei, respectiv doi ani de inchisoare, cu suspendare, sub supraveghere.Totodata, magistratii Tribunalului Constanta au mai dispus condamnarea Fundatiei Fantasio Constanta - pentru infractiunea de evaziune fiscala, la plata a 7.000 de lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, iar a Fundatiei Thalia - pentru infractiunea de complicitate la evaziune fiscala, la plata a 5.000 de lei amenda penala si pedeapsa complementara a afisarii extrasului hotararii de condamnare pe o perioada de o luna la sediul acesteia.Instanta i-a mai obligat pe Constantinescu, Zgabercea si Oproiu, in solidar, catre Judetul Constanta,, despagubiri civile, iar pe Zgabercea, Parau, Fundatia Fantasio si Fundatia Thalia la plata, in solidar, a sumei de 152.180 de lei, precum si la plata obligatiilor fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, calculate de la momentul producerii prejudiciului si pana la data achitarii integrale, catre stat.De asemenea,, catre partea civila Felicia Taicutu.In plus, inculpatii au fost obligati la plata urmatoarelor cheltuieli judiciare catre stat:Nicusor Constantinescu - 8.000 de lei,Cristian Zgabercea - 6.000 de lei,Carmen Florentina Oproiu - 5.000 de lei,Marcel Parau - 4.000 de lei,Fundatia Thalia - 3.000 de lei,Fundatia Fantasio - 4.000 de lei, atat din faza de urmarire penala cat si din faza de judecata.Nicusor Constantinescu a mai fost obligat la plata sumei de 3.200 de lei, iar Zgabercea si Oproiu, la cate 1.500 de lei, fiecare, catre Judetul Constanta, reprezentand cheltuieli ocazionate de judecarea cauzei, reprezentand onorariu aparator ales.Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii anticoruptie din Constanta, in cursul anului 2012, Nicusor Constantinescu, impreuna cu Cristian Zgabercea - la data respectiva consilier al presedintelui CJ Constanta, Carmen Florentina Oproiu - pe atunci director al Directiei Coordonare Institutii Subordonate din cadrul CJ Constanta si Fundatia Fantasio, a constituit un grup infractional organizat al carui scop a fost comiterea mai multor infractiuni indreptate impotriva patrimoniului judetului Constanta, precum si a unor infractiuni de evaziune fiscala.In perioada respectiva, Nicusor Constantinescu, ajutat de Zgabercea si Florentina Oproiu, si-ar fi indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu care decurgeau din calitatea de presedinte al Consiliului Judetean Constanta si a platit, in mod nelegal, finantari nerambursabile din fonduri publice catre asociatii si fundatii in suma de 5.094.836 de lei.Finantarea si platile au fost efectuate numai in baza unei hotarari a Consiliului Judetean, fara respectarea normelor privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activitati non-profit de interes general.Conform DNA, prejudiciul produs Unitatii Administrativ Teritoriale Constanta este de peste opt milioane de euro.Nicusor Constantinescu se afla in inchisoare, dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul Centrului Militar Zonal.