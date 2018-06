Cum si-a facut Nicusor Constantinescu reclama in presa pe banii constantenilor

Raportul Curtii de Conturi

Bani fara contract

Ziarele, la biblioteca judeteana

Geoana, Mazare si Constantinescu

Au platit si fotografiile

"Sa rezolve de 30.000 lei/luna"

DNA: Acte discretionare

CJ Constanta, proces cu fostul sef

Ziare.

com

Datele apar in cel mai recent dosar in care fostul presedinte al CJ Constanta, Nicusor Constantinescu (52 de ani), a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu.Procesul este pe rolul Tribunalului Constanta, iar datele sunt din acest dosar.Politicianul este judecat sau cercetat in mai multe dosare. El executa, din 29 iunie 2016, o pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in cazul Centrul Militar Zonal.In aceasta speta, fostul baron PSD de Constanta nu a vrut sa faca declaratii la DNA si si-a rezervat dreptul la tacere. Dupa trimiterea in judecata, el a postat pe contul de Facebook mesajul: "Jos Statul Paralel! Stop abuzurilor in justitie!"Totul a inceput la sfarsitul anului 2016, atunci cand CJ Constanta a sesizat DNA cu privire la faptul ca, urmare unui audit financiar efectuat de Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Constanta, s-a constatat prejudicierea bugetului institutiei cu suma de 401.700 de lei.Consiliul reclama ca Nicusor Constantinescu a efectuat plati din bugetul CJ Constanta fara a exista un angajament legal si pentru servicii care nu ar fi trebuit oricum platite din fonduri publice. Asta s-a intamplat in perioada decembrie 2009 - noiembrie 2010.Banii au ajuns in conturile societatii Combat Press Constanta, care edita ziarul "Liderul de opinie", pentru prestari servicii de publicitate in presa scrisa locala. Firma este controlata de jurnalistul Valentin Corvin Popescu, un apropiat al lui Constantinescu.Pentru achizitionarea acestor servicii de publicitate era necesara, in mod imperativ, derularea uneia din procedurile de achizitie publica prevazute de OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, act normativ aplicabil in perioada 2009 - 2010, nefiind permisa achizitionarea directa a unor servicii de aceasta valoare.Societatea mai avusese si anterior, inca din 2005, dar si ulterior perioadei decembrie 2009-noiembrie 2010, contracte cu CJ Constanta. Dar pentru acestea s-au urmat procedurile legale, serviciile fiind achizitionate fie prin metoda "cerere de oferte", fie prin licitatie publica.Practic, nu a fost incheiat niciun contract si nici nu au fost emise comenzi urmate de executare. Lipsa contractului si a comenzilor scrise au facut imposibila verificarea modalitatii in care Combat Press SRL a prestat serviciile platite.Procurorii au gasit colectia tiparita a ziarului "Liderul de opinie", in care au fost publicate materialele, la Biblioteca Judeteana Constanta. Din analiza acestora rezulta ca, preponderent, materialele publicate reprezinta simple stiri de presa.Alte materiale reprezinta publicitate vadita pentru Nicusor Constantinescu sau pentru alti lideri PSD. Exista si materiale in care sunt atacati adversarii politici sau sunt promovati candidatii partidului de apartenenta la functii publice precum cea de presedinte al tarii.De exemplu, in decembrie 2009, a fost publicat articolul "Solidaritatea invinge dezbinarea". In fotografia care ocupa jumatate din prima pagina apar Nicusor Constantinescu, Radu Mazare si candidatul la alegerile prezidentiale din acea perioada, Mircea Geoana. Articolul contine expunerea pe larg a declaratiilor lui Geoana.In ianuarie 2010, a fost publicat articolul "Guvernul da cotu' si piscotu", prin care este criticat Executivul Romaniei si este laudat Nicusor Constantinescu.In februarie 2010, au fost publicate articole cu titlurile "Buget feliat politic" sau "Cornul si lapte revin in meniul elevilor". In aprilie 2010, a fost publicat articolul "Gradinita noua in Sau Nou", iar in luna mai 2010 au fost publicate articole precum "Ori sunt incompetenti, ori vor sa ne aduca in genunchi", "Romania - declaratie presedinte CJC" sau "Colecta pentru orfanul Spital Judetean Constanta".Multe dintre articole privesc proiectele derulate de Consiliul Judetean Constanta, finantarea fiind asigurata din bugetele Uniunii Europene.Era necesar ca aceste proiecte sa fie mediatizate, insa plata trebuia facuta doar in baza unor contracte de publicitate incheiate in cadrul fiecarui proiect si din fondurile alocate in acest scop.Aproape toate materialele sunt insotite de fotografii de dimensiuni mari in care apare presedintele institutiei. Cel putin in raport de continutul caietului de sarcini intocmit de Consiliul Judetean Constanta, in anul 2011, aceste spatii editate cu fotografii nu ar fi trebuit platite.Cele mai multe articole critice erau la adresa prefectului Claudiu Iorga Palaz, unul dintre rivalii politici locali ai sefului CJ.Fostii angajati ai CJ Constanta au aratat ca platile s-au facut din dispozitia lui Nicusor Constantinescu. "Sa rezolve de 30.000 lei/luna", ar fi fost ordinul dat de fostul baron PSD.Martorii au mai povestit ca directorul "Liderului de opinie", Valentin Corvin Popescu, era un apropiat al lui Constantinescu, pe care il vizita des in biroul institutiei si caruia i-ar fi cerut ca CJ sa solicite publicarea a cat mai multor articole. Constantinescu, pe de alta parte, era interesat sa-i fie promovata imaginea.Unul dintre directorii din CJ au spus ca Popescu era un fel de "bugetar", in sensul ca toate veniturile sale proveneau din bani publici. De asemenea, publicitatea reala, de interes public, nu putea ocupa mai mult de 4 pagini pe luna, dar ca s-ar fi platit pentru dublu.Cand cerea banii pe facturile emise, Popescu le-ar fi spus angajatilor din CJ Constanta ca: "a fost la Nicusor si acesta i-a spus: Da, domnule, ia-ti banii de salarii".Un alt martor a declarat ca unele articole, de exemplu "Palaz derapeaza spre totalitarism", ar fi fost scrise chiar de Constantinescu.Valentin Corvin Popescu a explicat la DNA, in declaratia sa de martor, ca s-a stabilit un cuantum lunar de 30.000 lei fara TVA si ca, raportat la acest cuantum, se aplicau diverse reduceri. Totodata, aceasta suma ar fi reprezentat circa 40% din totalul veniturilor obtinute de ziar din publicitate."Actele de conduita ale inculpatului Constantinescu Nicusor Daniel au fost discretionare si subsumate interesului personal al acestuia ca imaginea sa si a partidului de apartenenta sa fie promovate", au concluzionat procurorii DNA.CJ Constanta nu s-a constituit parte civila in acest dosar. Din acte rezulta, insa, ca, urmare dispozitiilor trasate de Curtea de Conturi a Romaniei, institutia s-a adresat instantei civile si a obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva de obligare a lui Nicusor Constantienscu la plata sumei de 401.700 lei.