Nicusor Constantinescu, achitat de 21 de infractiuni. Cum s-a ajuns, in Romania, sa refuzi sa aplici o hotarare judecatoreasca si sa nu patesti nimic?

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu,intr-un dosar in care era acuzat desi 3 infractiuni de complicitate la abuz in serviciu.Sentinta a fost data de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce Constantinescu fusese condamnat pe 27 iunie 2016, in faza de fond a procesului, la 6 ani cu executare. Fostul presedinte al CJ Constanta a fost arestat in acest caz aproape cinci luni.Nicusor Constantinescu ramane in penitenciar deoarece ispaseste, aceasta fiind decisa de Curtea de Apel Constanta in iunie 2016.Potrivit unei monitorizari Ziare.com, in acest moment, Nicusor Constantinescu mai este implicat in noua dosare: sase din acestea sunt pe rolul instantelor, in diferite faze de judecata, iar alte trei sunt in faza de ancheta la DNA Constanta.Decizia de achitare a fost data de un complet format din Risantea Gagescu si Alin Nicolescu Sorin. Risantea Gagescu este magistratul care a decis achitarea Marianei Rarinca, acuzata de santajarea fostei sefe a Inaltei Curti, Livia Stanciu.La sfarsitul anului trecut, Risantea Gagescu a dat o decizie inedita intr-un alt caz in care era implicata avocata Laura Vicol, cea care-l reprezinta in acest caz pe Nicusor Constantinescu. Vicol era acuzata de procurorii DNA ca a imputernicit un barbat sa participe la acte de urmarire penala, desi acesta nu avea acest drept.Gagescu a decis pe 17 octombrie 2017 renuntarea la aplicarea unei pedepse fata de avocata pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata - 33 de acte materiale si a decis sa-i dea un avertisment. Vicol a fost achitata pentru infractiunea de favorizarea faptuitorului.Achitarile in cazul lui Nicusor Constantinescu au fost date in baza prevederii din Codul de Procedura Penala potrivit careia "fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege". De altfel, Nicusor Constantinescu a fost unul dintre inculpatii care au sesizat CCR cu exceptia privind abuzul in serviciu. Una dintre avocatele sale a fost fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, care a sesizat si ea CCR in acest caz.Sentinta nu a fost motivata, dar potrivit unor specialisti in Drept, cel mai probabil ar fi fost data in baza deciziei 405 din 15 iunie 2016 data de Curtea Constitutionala in cazul infractiunii de abuz in serviciu. CCR a stabilit atunci ca incriminarea unui functionar public pentru abuz in serviciu se poate face doar daca acesta incalca o lege promulgata de presedinte sau o Ordonanta de Urgenta a Guvernului. Nu si daca functionarul incalca o hotarare de Guvern sau alte reglementari secundare. Practic, politicianul este primul ales PSD de anvergura care scapa de acuzatiile dintr-un dosar penal.Dosarul in care Nicusor Constantinescu a fost achitat viza, in esenta, doua mari acuzatii. Prima, legata de modul in care Adrian Gambuteanu, director general al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta (RAJDP Constanta), a refuzat sa puna la dispozitia Curtii de Conturi documentele necesare efectuarii controlului de specialitate programat in anii 2011, 2012 si 2013.Nicusor Constantinescu ar fi dat dispozitii exprese dircetorului general RAJDP Constanta, care era in subordinea sa, pentru a impiedica aceste controale. Gambuteanu a fost acuzat de trei infractiuni de abuz in serviciu, iar Constantinescu de complicitate la aceste infractiuni. Ambii au fost achitati.Tribunalul Bucuresti, care a decis ca Nicusor Constantinescu si Adrian Gambuteanu sunt vinovati, arata ca inclusiv seful Curtii de Conturi s-a plans ministrului Justitiei de situatia de la Constanta. Gambuteanu fusese condamnat initial la 4 ani, 5 luni si 10 zile inchisoare pentru abuz in serviciu."Comportamentul vadit ilegal al celor doi inculpati si afectarea grava a activitatii Curtii de Conturi reiese si din continutul adresei nr. 4950/19.06.2013 emisa de presedintele Curtii de Conturi a Romaniei catre Ministerul Justitiei, prin care se arata ca institutia Curtea de Conturi se confrunta cu o problema fara precedent, fiind impiedicata in mod voit sa desfasoare misiunea de control la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, iar inculpatii Gambuteanu Adrian George si Constantinescu Nicusor Daniel au refuzat expres si cu buna-stiinta, pentru a treia oara, in ultimii trei ani, sa puna la dispozitia echipelor de control documentele ce urmau sa fie supuse verificarilor, desi aceasta obligatie este prevazuta de dispozitiile art. 5 al. 1-3 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi.Totodata, s-a mai mentionat ca institutia Curtea de Conturi a fost in imposibilitate sa isi indeplineasca misiunea legala si constitutionala de a verifica modul de cheltuire a fondurilor publice, precizandu-se ca se impiedica verificarea legalitatii cheltuirii fondurilor publice, iar entitatea publica trebuie sa fie supusa controlului, intrucat se poate crea un prejudiciu major in patrimoniul public al acesteia", motiva Tribunalul Bucuresti, in sentinta din 27 iunie 2016.Cea de-a doua mare acuzatie adusa lui Nicusor Constantinescu viza modul in care acesta a ignorat 11 hotarari definitive date de instante, pronuntate in perioada 2008 - 2011. Sentintele il obligau ca in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Constanta sa procedeze la emiterea, respectiv la prelungirea a 11 certificate de urbanism si a autorizatiilor de construire a unor centrale si generatoare eoliene, solicitate de doua societati comerciale. Era vorba de procese in materia contenciosului-administrativ.Ulterior, noua hotarari definitive de execuatre silita date de instante l-au obligat pe presedintele CJ Constanta sa-si indeplineasca atributiile de serviciu si chiar sa plateasca o amenda civila pentru fiecare zi de intarziere, "insa Nicusor Daniel Constantinescu a continuat sa nu isi execute obligatiile impuse de catre instanta de judecata".Tribunalul Bucuresti a decis initial ca Nicusor Constantinescu sa plateasca daune morake catre un afacerist si catre cele doua firme, pentru prejudiciul suferit: 3.000 de euro catre Marian Turbatu, suma de 4.000 de euro care Energii Alternative si suma de 10.000 de euro catre Romwind SRL. Curtea de Apel Bucuresti a lasat nesolutionata saptamana trecuta latura civila din acest caz, solicitarile afaceristului si ale celor doua firme.Tribunalul Bucuresti arata in 2016, de ce se facea vinovat Nicusor Constantinescu in acest caz." (...) din lecturarea hotararilor judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ rezulta ca s-a retinut culpa exclusiva a inculpatului, care nu a emis ori nu a prelungit in timp util certificatele de urbanism, fara o justificare expresa, precum si caracterul abuziv al comportamentului autoritatii publice de natura a produce vatamari solicitantilor, comportament ce se impune a fi sanctionat.Cat priveste argumentul invocat de catre aparatorul inculpatului Constantinescu Nicusor Daniel vizand obligarea inculpatului la plata unor amenzi pentru fiecare zi de intarziere, tribunalul apreciaza ca nu are nicio valenta asupra situatiei juridice a inculpatului, nefiind de natura sa conduca la exonerarea acestuia de obligatia legala pe care a inteles sa nu o respecte prin propria vointa.Or, si dupa ramanerea irevocabila a hotararilor judecatoresti pronuntate de instantele civile, fara a avea vreo justificare obiectiva, inculpatul nu a respectat termenele impuse prin aceste sentinte, desi solutiile date in materia contenciosului administrativ sunt executorii de drept, interpretare ce corespunde scopului urmarit de legiuitor prin edictarea dispozitiilor din capitolul 3 al Legii nr. 554/2004, executarea imediata a unei hotarari irevocabile permitand realizarea cerintei de celeritate jurisdictionala in faza de executare, etapa procesuala inclusa in notiunea de proces in sensul art. 6 din CEDO".Atunci cand a individualizat pedepsele si l-a condamnat pe politician la 6 ani de inchisoare, instanta de fond, Tribunalul Bucuresti, a aratat ca urmeza sa tina cont de limitele de pedeapsa prevazute de lege pentru infractiunile savarsite de acesta, natura faptelor, modalitatea de comitere, urmarea produsa si de calitatea de presedinte al CJ Constanta."In acest sens, tribunalul retine urmatoarele imprejurari:- natura infractiunilor savarsite de catre inculpat, limitele de pedeapsa prevazute de lege, valoarea sociala protejata de lege, gravitatea accentuata a infractiunilor ce rezulta din imprejurarile si modalitatea in care a actionat inculpatul - in mod constant, in trei ani consecutivi, l-a sprijinit pe coinculpatul Gambuteanu Adrian George, in vederea obstructionarii controalelor Curtii de Conturi la R.A.J.D.P. Constanta;- o perioada indelungata de timp, inculpatul nu si-a indeplinit, in mod repetat, atributiile de serviciu privind solutionarea cererilor vizand emitere/prelungire certificat de urbanism ori prelungire autorizatie de construire formulate de catre persoanele vatamate ori nu a respectat intocmai hotararile judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ, lezand interesele a doua societati comerciale;- urmarea produsa;- pozitia procesuala in mare parte nesincera;- conduita inculpatului pe parcursul procesului penal, care uneori nu s-a prezentat in fata organelor judiciare, in mod justificat, ingreunand celeritatea procedurilor;- calitatea inculpatului la momentul comiterii faptelor - presedinte al Consiliului Judetean Constanta;- perseverenta infractionala a inculpatului;- circumstantele personale ale inculpatului (varsta, gradul de instructie superior, fara antecedente penale, integrat social, dar si familial, cu probleme de sanatate) ".