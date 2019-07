Nicusor Constantinescu, tirada impotriva judecatorilor: Bestiilor cu chip uman! Rugati-va sa fiti pedepsiti aici, pe Pamant!

Ziare.

com

El a mai spus este liber in puscarie, iar ei doar prizonieri ai unui sistem aberant, care i-a transformat in "viermi".Nicusor Constantinescu a amintit intr-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulata "Batjocura continua", de primele doua condamnari primite pentru abuz in serviciu."Dupa ce am fost condamnat pentru abuz in serviciu, pentru ca o entitate publica, Centrul Militar Zonal, avea bani insuficienti, desi isi dorea mai multi, caci nu ii aprobase decat atat Consiliul Judetean, prin hotarare, desi, chiar asa de ar fi fost, fapta era contraventie.Dupa ce un complet condus de Ionut Matei m-a condamnat apoi ca am retrocedat, potrivit legii, terenuri pentru cetateni cu care nu am avut nicio intelegere, avand un prejudiciu urias, potrivit expertizei, de zero lei, s-a trecut acum la next level", a postat Nicusor Constantinescu.El aminteste de condamnarea primita la sfarsitul acestei saptamani de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de 10 ani, spunand ca a primit aceasta sentinta pentru foloase aduse unor cetateni pe care nu i-a cunoscut sau pentru ca nu a pazit perdelele forestiere sa nu fie mancate de capre."Am fost condamnat din nou, la o pedeapsa cumplita, tot pentru abuz in serviciu, si tot pentru foloase pe care le-am adus unor cetateni pe care nu i-am cunoscut niciodata, deoarece nu as fi pazit perdelele forestiere plantate pe marginea drumului, ca sa nu le manance caprele si sa nu le usuce seceta.Sa se impiedice in drumul lor spre executii macabre Sistemul de decizii ale Curtii Constitutionale, cum ar fi decizia 405/2016 sau 250/2019 ale Curtii Constitutionale? Nici gand!Cand intri in randul "tintelor" trebuie sa mori in puscarie, chiar daca esti nevinovat. Daca as fi comis o crima, asa cum comit ei zi de zi, ar fi fost mai clementi cu mine, cu siguranta", a transmis Nicusor Constantinescu.El a mai transmis magistratilor ca sunt niste "bestii cu chip uman" care primesc salarii de sute de milioane pentru mizeriile pe care le fac oamenilor, afirmand ca se uita cu "mila si compasiune la viata de viermi" ce le-a fost harazita."Ticalosilor! Bestiilor cu chip uman! Rugati-va sa fiti pedepsiti aici, pe Pamant, caci daca veti ajunge la judecata lui Dumnezeu, care vede de ce sunteti capabili, puscariile nu va vor fi suficiente sa va salveze de propria voastra nemernicie!Primiti salarii de sute de milioane? Veti iesi la pensii cu sute de milioane? Pentru mizeriile pe care le faceti oamenilor? Nu va vor fi suficiente sumele astea sa le cheltuiti pentru ce va urma, caci Dumnezeu nu doarme!Ma uit cu mila si compasiune la viata de viermi ce v-a fost harazita! Ma uit cu demnitate la zbaterile voastre de sclave, la rusinea pe care trebuie sa o simtiti zi de zi privindu-va in oglinda si va compatimesc. Eu sunt liber, aici, in puscarie, iar voi doar niste biete prizoniere ale unui Sistem aberant, care v-a transformat in viermi", a afirmat Nicusor Constantinescu in finalul postarii.Nicusor Constantinescu executa o pedeapsa de sapte ani si patru luni de inchisoare dupa contopirea celor doua condamnari definitive primite, cea de cinci ani de inchisoare in dosarul Centrului Militar Zonal si cea de cinci ani din dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri. El a fost condamnat de ICCJ la zece ani de inchisoare in dosarul perdelelor forestiere.