AEP arata ca USR PLUS nu poate sustine formal un candidat independent. Reactia lui Nicusor Dan

In aceasta situatie este Nicusor Dan, care a fost desemnat candidatul USR pentru functia de primar general in urma unui vot secret. Astfel, intr-un raspuns transmis PLUS si obtinut de, AEP a notat ca, "in cazul in care alianta politica se va prezenta in alegeri cu liste comune, candidatii trebuie sa faca parte dintr-un partid politic membru al aliantei".Mai exact, reprezentantii AEP spun ca "in ceea ce priveste candidatul la functia de primar sustinut de alianta politica, acesta nu poate candida independent, fiind obligatoriu sa faca parte dintr-un partid politic membru al aliantei".Surse din PLUS sustin ca nu s-a cerut la AEP un punct de vedere special pentru situatia lui Nicusor Dan, ci pentru cazurile pe care partidul le anticipase in toata tara, in care ar putea decide sa sustine independenti.Nicusor Dan a comentat faptul ca si Florin Mituletu Buica, presedintele AEP, a sustinut ca nu va putea candida sprijinit de USR PLUS. Nicusor Dan considera ca poate candida sustinut de Alianta si a explicat modul in care va fi posibil."Domnul are dreptate in mod formal, in sensul ca daca Alianta va decide sa ma sprijine, eu nu voi putea sa pun pe buletinul de vot numele meu, alaturi de numele Aliantei. Deci pe buletinul de vot va fi doar numele meu ca independent, dar asta nu inseamna ca Alianta nu ma poate sustine din punct de vedere mediatic pe toata campania. Exact pe acelasi model de lege, in 2012, Sorin Oprescu a candidat, in acelasi fel, sustinut de Alianta USL.Din punct de vedere logistic, exista doua chestiuni. Exista precampania, in care orice partid politic, orice alianta poate sa faca orice fel de actiune politica pe banii ei, pe care nu ii deconteaza nimeni, deci poate sa sustina orice, nu este limitata, poate inclusiv sa sustina candidatura unui independent.Si exista perioada de campanie electorala in care, e adevarat, banii pe care un partid sau o alianta ii cheltuie si pe care poate sa-i ramburseze de la AEP trebuie sa fie pentru candidatii ei, dar pe perioada campaniei exista o suma limitata pe care un candidat la Primarie poate sa o cheltuie si pe care, fara indoiala, daca Alianta ma va sustine, pot sa o aduc eu.Nici mediatic, nici logistic, din nicio perspectiva, Alianta nu este impiedicata in niciun fel sa sustina candidatura", a declarat Nicusor Dan la B1 TV.Intrebat daca, totusi, nu vrea sa revina in USR, Nicusor Dan a spus: "Am luat aceasta decizie (demisia din USR - n.red.) in urma cu doi ani si jumatate pe niste considerente, nu s-a schimbat nimic de atunci".