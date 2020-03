Ce spune Nicusor Dan despre poluarea din Bucuresti si modul cum l-a tratat pe Vlad Voiculescu

Ce spune despre Vlad Voiculescu

Intr-un interviu acordat RFI Romania , Nicusor Dan sustine ca e ridicol sa avem poluare, dar nicio autoritate nu este in stare sa spuna de unde vine aceasta.(...)Primaria Capitalei are, de asemenea, un laborator mobil de masurare a calitatii aerului, care se poate duce la orice sesizare a oricarui cetatean, daca cetatenii dintr-o zona a Bucurestiului spun ca e poluare, se poate duce pe loc cu acel laborator mobil si vedea care este sursa poluarii, ce tip de particule poluante sunt in aer si de aici sa deduca sursa poluarii.La fel, daca am avea o retea mai extinsa de senzori de poluare, ne-am putea da seama imediat din ce directie vine respectiva poluare", a declarat candidatul la Primaria Capitalei.Totodata, el a criticat PMB in ce priveste aceasta tema, pentru ca institutia condusa de Gabriela Firea "comunica tot timpul pe langa subiect".. Am pus intrebarea public de mai multe ori catre Primarie de ce, daca a avut bani alocati in fiecare an, sapte milioane de lei alocati pentru crearea propriului sistem de masurare a calitatii aerului, de ce nu a cheltuit acesti bani.Sunt si alte intrebari: de ce nu a cheltuit cei zece milioane de euro pentru piste de biciclete, de ce nu a cheltuit banii alocati pentru colectarea selectiva a deseurilor?", a adaugat el.Referitor la Vlad Voiculescu, care s-a retras din cursa pentru Primaria Capitalei dupa ce PNL a anuntat ca sustine candidatura lui, Nicusor Dan spune ca a dat dovada de responsabilitate."Vreau sa salut faptul ca s-a retras din aceasta competitie, adica a dat dovada de responsabilitate, a pus inaintea aspiratiilor personale binele comun si suntem in situatia de a avea un candidat unic al Opozitiei, asta e lucrul cel mai important.Am facut ceea ce am spus, in sensul ca am spus ca sunt un independent, ca cer sustinerea partidelor de Opozitie si ca negociez pentru asta cu partidele de Opozitie, ceea ce am si facut, nu poti sa faci negocieri la televizor. Stia toata lumea ca discut si cu USR si cu PLUS si cu PNL si cu PMP si in cele din urma am obtinut sustinerea lor", a mai spus Nicusor Dan pentru RFI Romania El a discutat cu Vlad Voiculescu dupa anuntul PNL, cei doi avand o "intalnire de politete"."Am vorbit in aceeasi zi si o sa mai vorbim, fara indoiala. O sa mai vorbim si in calitatea lui de om care se implica in Bucuresti si in calitatea lui de presedinte al PLUS Bucuresti, o sa vorbim.Era o discutie pe care o programasem cu mai mult timp inainte (...). A fost o intalnire de politete, in care fiecare dintre noi a spus ca acum trebuie sa analizam si in cazul lui trebuie sa vorbeasca si cu partidul, pentru directia ulterioara", a mai afirmat candidatul la Primaria Capitalei.