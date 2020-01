Ce spune Nicusor Dan despre sondajul prezentat de Vlad Voiculescu

Ziare.

"Nu stiam de acest sondaj, l-am vazut si eu ca si dumneavoastra din presa. Fiecare are dreptul sa comunice in felul in care doreste. Sunt un candidat independent care sunt sustinut in momentul de fata de un partid dintr-o alianta.Mai departe, ce se va intampla in acea alianta daca eu voi fi invitat sa-mi spun punctul de vedere, daca nu, sa decida Alianta", a declarat Nicusor Dan, intrebat ce parere are despre sondajele separate facute de PLUS.Nicusor Dan a mai precizat ca este avantajat pentru ca este un independent, avand in vedere competitia dintre partide pentru desemnarea unui candidat."Eu cred ca atunci cand faci o echipa de fotbal, selectia o faci la fotbal, nu o faci la fotbal in sala. Eu cred ca daca vrem sa mergem si sa castigam aceste alegeri trebuie sa intrebam toti bucurestenii si metoda stiintifica este sondajul. Am avut discutii cu partidele de Opozitie.Cred ca este un avantaj, in ipoteza in care ramanem la un singur tur, faptul ca sunt independent, pentru ca partidele de opozitie vor fi intr-o competitie pentru alegerile parlamentare si atunci e mai simplu pentru ele sa sustina un independent, decat sa sustina un candidat al unui alt partid cu care sunt in competitie", a mai adaugat acesta.