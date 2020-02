Cum a decis PNL sa il sustina pe Nicusor Dan si sa impuste doi iepuri

Ziare.

Decizia Curtii Constitutionale a pus PNL intr-o pozitie de dezavantaj, determinandu-i atat pe Ludovic Orban, cat si pe Klaus Iohannis sa isi regandeasca strategia. Punand in dificultate alegerile anticipate, care raman o posibilitate teoretica, dar cu un calendar probabil care nu va avantaja electoratul non-PSD, CCR a alimentat o perceptie negativa asupra PNL, partidul de la guvernare care pare a rata, astfel, promisiune dupa promisiune.Doua erau asteptarile majore ale electoratului, pe care liberalii le-au intretinut din primele momente post-victoria pentru Cotroceni:- Revenirea la alegerile locale in doua tururi de scrutin, cu o declinare aparte pentru Bucuresti - angajamentul infrangerii Gabrielei Firea.- Preluarea controlului parlamentar de la PSD si satelitii acestuia, prin alegeri anticipate.Or, renuntand la doua tururi de scrutin pentru alegerea primarilor, PNL a mutat toata presiunea pe livrarea celui de-al doilea angajament, alegerile anticipate, pentru care a dat senzatia ca merge la sigur, incluzand aici si negocierile de culise cu PSD, care a acceptat varianta scrutinului inainte de termen.Dar cum socoteala de acasa se impotmoleste si in politica, social-democratii au jucat tactic si, fara sa isi asume in mod direct parazitarea anticipatelor, au reusit sa isi denigreze competitorul politic si sa-l vulnerabilizeze.In perspectiva realizarii marelui scop al alegerilor anticipate, Guvernul condus de Ludovic Orban a cerut practic indulgenta pentru degringolanda si abuzul de a emite pe banda rulanta ordonante de urgente, in preseara motiunii de cenzura si fara ca toate procedurile sa fi fost parcurse.Or, periclitarea acestui scop vulnerabilizeaza Partidul National Liberal, prima data dupa alegerile europene si inaintea a doua runde de alegeri cruciale - localele si parlamentarele (inainte de sau la termen).Aici a intervenit Curtea Constitutionala, singurul loc, de altfel, de unde putea veni riposta PSD. Miza nu a fost desemnarea lui Ludovic Orban pentru a forma un nou guvern, ci slabirea PNL, prin parazitarea alegerilor anticipate si a calendarului acestuia. In acest scenariu jucat in curtea CCR, PSD a putut sa isi construiasca un discurs de invingator si sa arate cu degetul ratarea liberalilor si a presedintelui Klaus Iohannis.Liberalii au inteles asta si s-au regrupat tinand cont de noile pozitionari de pe front. Au luat doua decizii transante: Retragerea lui Ludovic Orban din procesul de desemnare a premierului , inainte de motivarea Curtii Constitutionale, pentru a nu alimenta acuzatia ca mentin criza guvernamentala.prin mutarea asteptarii de pe anticipate pe alegerile locale, prin reluarea angajamentului de a depesediza Primaria Capitalei. Decizia de a anunta sustinerea pentru Nicusor Dan imediat dupa ce presedintele a desemnat un nou premier face parte din strategia de damage control.Electoratul ar putea sa fi pierdut ceva sau sa aiba sentimentul unui esec - anticipatele cat mai rapid -, dar i se da ceva in loc, si anume Primaria Capitalei. Nicusor Dan joaca rolul unei compensatii simbolice si era importanta corelarea celor doua - pierdere/compensatie - asa ca PNL a renuntat la conditia inscrierii in partid.Procedand astfel, chiar cu riscul de a rani cateva orgolii in PNL, doi iepuri ar putea fi impuscati:- PSD, la Bucuresti si, prin contagiune, liberalii ar putea impune un candidat comun si in alte orase;- Alianta USR PLUS, care a fost practic scoasa din jocul de prim-plan, unde au ramas doar "baietii mari", PSD si PNL, asa cum arata si ripostele pe care si le servesc reciproc, Alianta 2020, care, in mod ironic, avea Bucurestii, nu mai are niciun rol pe front, nici macar pe cel de rezerva.