Firea a pierdut un proces cu Nicusor Dan, pentru ca nu a platit cheltuielile de judecata

Motivul: neplata cheltuielilor de judecata."In mai 2019, Gabriela Firea anunta cu mult patos ca ma da in judecata si imi cere 100.000 euro pentru daune de imagine. A inregistrat la Tribunalul Bucuresti dosarul 14027/3/2019. In 12 iulie, Tribunalul Bucuresti a anulat cererea de chemare in judecata pentru neplata cheltuielilor de judecata.'Anuleaza cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, GABRIELA FIREA, cu sediul in Bucuresti, b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, in contradictoriu cu paratul DAN NICUSOR DANIEL.Cu drept la cerere de reexaminare, ce se va introduce la Tribunalul Bucuresti, in 15 zile de la comunicare. Pronuntata azi, 12 iulie 2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei'", a scris Nicusor Dan pe contul sau de Facebook marti.Deputatul puncteaza ca e o dovada de incompetenta "sa inaintezi un dosar in instanta, pe care sa il anunti public si pentru care sa nu fii in stare sa platesti taxa de timbru"."Imi pare rau ca nu am apucat sa ne judecam pe fond in dosar. Ar fi fost o ocazie prin care bucurestenii sa vada cine minte si cine spune adevarul in chestiunile legate de Bucuresti. Ar fi fost o dezbatere, in fata instantei, in locul dezbaterii publice pe realizarile fiecaruia din ultimii 3 ani, pe care bucurestenii o asteapta", a mai comentat Nicusor Dan.Totodata, el a amintit cele 16 procese pe care le-a castigat pana acum cu Primaria in timpul mandatului Gabrielei Firea:- Curtea de Apel a anulat hotararile de infiintare a companiilor municipale- Tribunalul Bucuresti a obligat RADET sa imi comunice informatiile pe care refuza sa le faca publice- Curtea de Apel Bucuresti a anulat PUD-ul pentru complexul imobiliar pe spatiul verde in Kiseleff 45- Curtea de Apel Bucuresti a anulat autorizatia de desfiintare pentru imobilele din Christian Tell; Curtea de Apel Bucuresti si Inalta Curte au respins cererile de revizuire- Curtea de Apel Bucuresti a anulat autorizatia de construire str. Dionisie Lupu- Tribunalul Bucuresti a anulat autorizatia de desfiintare si construire a Scolii 80 - sediul Primariei Sector 3- Tribunalul Bucuresti a anulat utilitatea publica a proiectului Berzei - Buzesti- Tribunalul Bucuresti a anulat autorizatiile de desfiintare pentru Hotel Marna si Casa Radulescu- Tribunalul Bucuresti a anulat autorizatia de desfiintare pentru Casa Eminescu- Tribunalul Bucuresti a anulat autorizatia de construire str. Berzei- Tribunalul Bucuresti a anulat autorizatia de desfiintare pentru 3 imobile pe str. Berzei- Tribunalul Bucuresti a anulat autorizatiile de desfiintare pentru 38 de cladiri in zona Berzei- Tribunalul Bucuresti a anulat doua autorizatii de construire str. Berzei- Tribunalul Bucuresti a anulat autorizatia de desfiintare pentru 4 imobile in zona Berzei.A.D.