Mihai Sora il voteaza pe Nicusor Dan, dar ramane cu un gust amar pentru cum a ajuns sa fie sustinut de PNL

"Aud pretutindeni ca politica inseamna compromis, inselaciune, tradarea prieteni (i) lor, a aliantelor; jocuri duble, pe sub masa ori in culise. Ma incapatanez sa cred ca se poate face politica si altfel: in deplina transparenta, fara ganduri ascunse, fara tragerea presului de sub picioarele aliatului tau, fara viclenii, rea-credinta, necinste. Pe scurt: onest si la vedere.Bucurestenii par sa fi atins un asemenea nivel al disperarii si al neincrederii, incat ar vota, la primaria capitalei, si o broasca raioasa, un dulap sau un castravete. Sau o matura..., numai ca sa scape de vrajitoare. Uitand ca, de fapt, vrajitoarele incaleca pe matura, iar, fara matura, nu pot sa zboare", asa si-a inceput Mihai Sora mesajul de pe Facebook Filosoful a precizat ca s-a aflat printre cei care au sustinut energic initiativa "Toti pentru Bucuresti" si crede ca Opozitia trebuie sa aiba candidati unici atat la primaria generala, cat si la sectoare."Insa cred, deopotriva, ca desemnarea acestor candidati unici trebuie sa se faca dupa reguli clare si corecte, nu prin trocuri, aranjamente subterane, tocmeli de care cetatenii orasului nu au stiinta. Daca nu poti respecta cateva reguli simple, stabilite dinainte, cum ai putea, oare, ulterior, odata instalat in functie, sa fii demn si sincer? Si cine te va mai putea vreodata crede pe cuvant, cand compromisul tau de acum inseamna, in realitate, tradare?", se intreaba Sora.Filosoful crede ca Vlad Voiculescu sa faca un pas in spate de dragul orasului, dar ca felul in care s-a ajuns aici nu este de laudat."Ne intoarcem iarasi, dragi prieteni, la pilda regelui Solomon si la cele doua mame: intotdeauna cea adevarata, cea care chiar iubeste copilul, va prefera sa-l lase mamei inchipuite, decat sa-l vada taiat in doua.Vlad Voiculescu va face, poate, un pas in spate: de dragul orasului Bucuresti si al locuitorilor sai. Dar felul in care a fost impins in aceasta situatie, felul in care au fost, dintr-odata si unilateral, abolite reguli stabilite anterior, anularea, de facto, a oricarei competitii transparente - toate acestea nu au nimic glorios. Si nu, nu sunt un castig pentru democratie, nu reprezinta o politica cinstita.Voi vota, desigur, candidatul opozitiei, insa nu fara gustul amar ca el va fi ajuns sa fie candidat intr-un mod netransparent (ca sa nu spun paclos)", a punctat Sora.El a incheiat sustinad clar ca va vota candidatul Opozitiei, dar cu un gust amar:"Voi vota, desigur, candidatul Opozitiei, insa nu fara gustul amar ca el va fi ajuns sa fie candidat intr-un mod netransparent (ca sa nu spun paclos)".Amintim ca Ludovic Orban, liderul PNL, a anuntat joi la amiaza ca va sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei , iar vineri s-a luat decizia oficiala in forurile de conducere ale partidului