Nicusor Dan a fost dat afara cu politia din sedinta de consiliu de la Primaria Capitalei. Va face plangere penala (Video)

Ziare.

com

Nicusor Dan spune ca proiectul nu a avut proces verbal de receptie, in timp ce Primaria Capitalei afirma contrariul.Cand Nicusor Dan a cerut sa vorbeasca, presedintele de sedinta, Orlando Culea, a spus ca este impotriva regulamentului Consiliului si ca pot lua cuvantul doar consilierii USR. Deputatul a insistat sa vorbeasca, astfel ca presedintele de sedinta a cerut ca Nicusor Dan sa fie scos din sala.Acesta a fost insotit de politistii locali pana la iesirea din sediul primariei.Nicusor Dan a declarat ca va face plangere penala impotriva presedintelui de sedinta, motivand ca legea ii permite in calitate de deputat sa participe la sedinte si sa ia cuvantul."Senatorii si deputatii au dreptul sa participe la sedintele de consiliu si sa spuna ce doresc. Am facut o cerere acum doua zile, am depus-o la registratura si am vrut sa iau cuvantul, asa cum legea imi permite. Presedintele de sedinta spune ca regulamentul CGMB este mai important decat legea, ceea ce este o aberatie juridica", a spus Nicusor Dan, precizand ca va face plangere penala impotriva lui Orlando Culea.Deputatul USR sustine ca bulevardul Berzei - Buzesti nu ar avea procesul verbal de receptie."Printr-un proiect de pe ordinea de zi se transfera de la PMB catre Adminstratia Strazilor o lucrare care nu a fost niciodata receptionata de primarie, tocmai pentru ca exista o serie de neregularitati, nu exista un proces verbal de receptie. Ca sa existe un proces verbal de receptie, trebuie sa vina Inspectoratul de Stat in Constructii sa constate ca totul este conform cu autorizatia", a spus Nicusor Dan.Primaria Capitalei afirma, insa, contrariul, spunand ca bulevardul are un proces verbal de receptie. Firea il acuza pe Nicusor Dan ca da informatii false."Un om politic bine intentionat, care doreste cu adevarat sa imbunatateasca viata alegatorilor sai, ar trebui sa se documenteze si sa-si canalizeze energia in proiecte reale, cu solutii autentice si nu sa persiste in greseala, acuzand oponentii politici de fapte sau nerealizari imaginare", a spus primarul general.Municipalitatea arata ca in noiembrie 2016 a fos incheiat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar in 3 martie 2017 Comisia de receptie a propus admiterea receptiei fara obiectiuni.Si consilierul general Ciprian Ciucu a transmis ca "Nicusor Dan are dreptul legal, ca deputat de Bucuresti, sa participe (deci sa ia cuvantul) la oricare dintre administratiile Bucurestiului. Regulamentul CGMB nu poate bate legea! Asta am spus si in Consiliu. Degeaba, l-au dat afara".