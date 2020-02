Nicusor Dan critica bugetul lui Firea pe 2020: E o noua comedie!

Ziare.

El sustine ca acesta "nu are nicio legatura cu realitate", intrucat veniturile estimate sunt supraevaluate cu 75%."Bugetul Primariei Capitalei pe 2020 nu are nicio legatura cu realitatea. Veniturile estimate, 7,2 miliarde lei sunt, ca si in anii precedenti, supraevaluate cu aprox. 75%. In aceste conditii, bugetul aprobat nu merita comentat, neavand nicio valoare practica.Managerul unei companii private care estimeaza venituri de 7 miliarde lei si incaseaza 4 miliarde lei este automat demis, in orice tara si in orice companie. Acesta ar trebui sa fie si mesajul bucurestenilor pentru actualul primar", a transmis Nicusor Dan intr-un comunicat de presa remis vineriIn document el enumera estimarile si veniturile PMB pentru anii 2018 si 2019:"In 2018 primaria a estimat, prin bugetul aprobat,In 2019 primaria a estimat, prin bugetul aprobat,La rectificarea bugetara din 18 decembrie 2019 primaria a estimat. 13 zile mai tarziu, la executia bugetara, veniturile reale au fost de 4 miliarde lei. Asa cum am spus in 18 decembrie 2019, consilierii au participat la o comedie, stiind ca cifrele aprobate sunt departe de realitate", se mai arata in comunicat.Nicusor Dan evoca si o "intrebare importanta" pentru administratia Capitalei: "cat sunt platile restante neintroduse in executia bugetara"."Spre exemplu, la rectificarea bugetara din decembrie 2019 se estima subventia pentru STB la peste 1 miliard de lei, iar in executia bugetara la sfarsit de 2019 platile facute au fost de doar 650 milioane lei. Plati restante importante sunt si fata de ELCEN. In estimarea mea, platile restante sunt intre 1 miliard si 2 miliarde lei, adica intre 25% si 50% din bugetul real", conchide comunicatul.Astazi are loc sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). 39 de proiecte se regasesc pe ordinea de zi a sedintei de vineri, iar printre acestea se numara cel privind bugetul general centralizat propriu al Capitalei pe 2020, unde sunt stipulate venituri totale de 10.044.183.280 de lei.A.D.