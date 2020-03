Nicusor Dan a explicat cum a ajuns sa fie sustinut de PNL

Dezamagire in PLUS

Aceasta mutare i-a luat pe nepregatite pe membrii PLUS si USR, partid infiintat de Nicusor Dan."Mi-am anuntat candidatura independenta la Primaria Capitalei cu aproape un an in urma si am spus de atunci, public si in mod repetat, ca voi negocia cu toate partidele de Opozitie.O simpla cautare pe Google expune sute de articole de presa, care informeaza despre negocierile mele. Am vorbit in ultimele luni cu toti liderii partidelor de opozitie din Romania. Toti stiu direct de la mine cat de important este pentru bucuresteni stabilirea unui candidat unic pentru Primaria Capitalei", explica Nicuosr Dan.Acesta spune ca acest candidat unic nu se poate obtine decat strangand in jurul unei persoane toate fortele politice de opozitie.", mai scrie Nicusor Dan.Vlad Voiculescu, candidatul sustinut de PLUS pentru Primaria Capitalei, s-a aratat dezamagit de faptul ca Nicusor Dan a batut palma cu PNL inainte de finalizarea negocierilor in Alianta 2020 USR-PLUS pentru desemnarea unui unic candidat al aliantei.La randul sau, Dacian Ciolos s-a aratat nemultumit si a pus cateva conditii.