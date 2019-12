Nicusor Dan explica de ce nu vin firme consacrate la licitatiile lui Firea

Ziare.

Explicatiile vin in contextul in care licitatia pentru cele 100 de autobuze electrice pentru Capitala a fost anulata. "Primaria Capitalei a inregistrat recent o noua licitatie esuata, la achizitia de autobuze electrice. Licitatia pentru cele 400 de autobuze a fost castigata de firma turceasca Otokar, firma fara o mare reputatie in domeniu.Licitatia pentru cele 100 de tramvaie a fost castigata de firma turceasca Durmazlar, din nou o firma fara o mare reputatie in domeniu.Sunt trei explicatii principale pentru care firmele recunoscute international nu participa la licitatiile Primariei Capitalei", sustine Nicusor Dan intr-un comunicat de presa remis joiPotrivit deputatului, motivele sunt:1. Principalul criteriu de achizitie este. Nu se ia in calcul pretul total de functionare, care avantajeaza produsele mai fiabile, dar ceva mai scumpe la livrare. Primariile oraselor din vestul Europei nu cumpara de la firmele recunoscute din snobism, ci pentru un pret total de functionare mai redus.2.. Firmele serioase au nevoie de timp pentru a pregati oferte serioase.3. Municipalitatile serioase au comenzi in transe, pentru a-si inlocui treptat flota. Este mult mai rezonabil procesul de intretinere cand termenele de revizie sunt etapizate, si nu pentru cateva sute de mijloace de transport deodata. In consecinta,"Administratia Bucurestiului va fi eficienta in procesul de achizitie de mijloace de transport cand va invata de la cei care fac asta bine de zeci de ani", mai precizeaza Nicusor Dan in document.Licitatia pentru cele 100 de autobuze electrice pentru Capitala a fost anulata, conform Sistemului informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP).Licitatia a fost anulata pe 10 decembrie 2019 pe motiv ca "au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme".Au depus oferte asocierea Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat ve Ihracat A.S. (Turcia) si SILEO GmbH (Germania), respectiv New Kopel Car Import (Romania - Otopeni, reprezentant al companiei BYD - China).Amintim ca Nicusor Dan a fost desemnat candidatul USR Bucuresti pentru Primaria Capitalei A.D.