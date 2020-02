Nicusor Dan ii raspunde lui Rares Bogdan: Nu iau in calcul, in acest moment, intrarea in PNL

Ziare.

Aspirantul la statutul de candidat independent la Primaria Capitalei Nicusor Dan declara la RFI Romania ca, in acest moment, nu ia in calcul intrarea in PNL:"In aceasta campanie am sprijinul USR-ului. Multa lume s-a raliat demersului meu, sunt multi oameni din USR care au militat pentru ca USR-ul sa nu-si puna propriul candidat si sa ma sustina pe mine. Intrarea in PNL cumva nu ar fi OK fata de munca acestor oameni. Putem sa spunem ca, in acest moment, nu iau in calcul aceasta optiune".El confirma ca a fost contactat de PNL, dar se fereste sa spuna despre ce au vorbit: "Sunt in discutii si cu cei de la USR, care m-au si desemnat, si cu cei de la PLUS, si cu cei de la PNL".Nicusor Dan precizeaza ca, potrivit legii, daca va candida la Primaria Capitalei ca independent sustinut de o alianta politica, insemnele aliantei nu vor aparea pe buletinul de vot:"Chiar daca legea nu e precisa, interpretarea este ca, formal, un independent va fi pe buletinul de vot el singur, fara insemnele aliantei sau partidului care il sustine, dar aici vorbim doar de buletinul de vot.Asta nu inseamna ca, in timpul campaniei electorale, pe afisul candidatului respectiv sa nu scrie sustinut de partidele X, Y, Z si asta nu inseamna ca, in perioada precampaniei electorale, partidele respective sa nu poata face campanie spunand il sustinem pe respectivul si in felul acesta sa se faca asocierea intre respectivul independent si partidele care il sustin".