Nicusor Dan: Multumesc Ludovic Orban pentru sustinerea candidaturii mele la Primaria Capitalei!

"Multumesc presedintelui PNL, Ludovic Orban, pentru sustinerea candidaturii mele la Primaria Capitalei. Este un gest de mare responsabilitate politica, in conditiile in care PNL-ul are in interiorul sau persoane foarte competente pentru aceasta pozitie.Prin acest gest de responsabilitate, dorinta bucurestenilor de a avea un candidat unic al Opozitiei impotriva administratiei Firea - PSD este foarte aproape de a fi realizata", transmite Nicusor Dan.Apoi, candidatul trece la chestiuni care tin de logica electorala si asigura mediul de afaceri ca va avea in el "un partener de baza".Nicusor Dan adauga ca orasul are nevoie de dezvoltare, iar sectorul privat este motorul dezvoltarii."Vom simplifica interactiunea cu autoritatea, vom emite toate autorizatiile in termenul legal. Vom fi o interfata intre mediul de afaceri local si sistemul local de invatamant. Vom avea o politica corecta si predictibila de achizitii publice. Vom ajuta financiar si logistic start-up-urile in tehnologie, industrii creative si cercetare. Vom construi, in parteneriat public-privat, centre de conferinte care sa puna Bucurestiul pe harta globala de business", mai promite Nicusor Dan.In finalul comunicatului, candidatul cere scuze reprezentantilor media pentru ca nu va mai da alte declaratii pe acest subiect "pana dupa momentul unei discutii aplicate cu Ludovic Orban". Ludovic Orban, liderul PNL, a anuntat joi la amiaza ca liberalii vor sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei . Acesta din urma nu se va inscrie in PNL, ci doar va fi sprijinit in campanie de liberali. De altfel, si Ludovic Orban a spus ca nu i-a solicitat intrarea in partid.B.B.