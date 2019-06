Nicusor Dan: Primaria Capitalei recunoaste ca a umflat bugetul cu 2 miliarde. Daca nu isi reduce cheltuielile, falimentul este inevitabil

Ziare.

com

Nicusor Dan a atras atentia, duminica, intr-o conferinta de presa, ca singura solutie pentru evitarea falimentului Capitalei este o restructurare la sange a cheltuielilor primariei. Altfel, falimentul este inevitabil."La momentul aprobarii bugetului Primariei Capitalei pe 2019 (23 aprilie 2019) am atras atentia ca veniturile sunt mult supradimensionate. Estimarea pentru veniturile proprii ale municipalitatii (toate veniturile mai putin cotele defalcate din impozitul pe venit), 3,5 miliarde lei, era de 10 ori mai mare decat media veniturilor proprii ale ultimilor trei ani", a explicat Nicusor Dan.El a aratat ca intr-un document intern al Primariei Capitalei, din iunie 2019, se arata ca Primaria Municipiului Bucuresti estimeaza ca nu va incasa cel putin 35% din veniturile estimate, adica cel putin 2,37 miliarde lei."Prezentarea de date oficiale, vadit false, reprezinta o bataie de joc la adresa bucurestenilor. In data de 30 mai Consiliul General a votat, la propunerea primarului, o rectificare bugetara in care reconfirma venituri totale de 6,8 miliarde lei. Peste cateva zile, printr-un document intern se arata ca cel putin 2,37 miliarde lei nu se vor incasa. Nu se cunostea informatia asta in 30 mai cand s-a rectificat bugetul?", spune Nicusor Dan.El sustine ca ceea ce afirma primarul Capitalei, Gabriela Firea, de cateva saptamani, este o minciuna."Vreau sa demontez o minciuna pe care Primarul Firea o prezinta public de saptamani incoace. Spune ca explicatia situatiei financiare dezastruoase a municipalitatii vine din cotele defalcate pe venit, mai mici decat in anii precedenti.Asa cum vedem in grafic, Primaria a primit cu doar 0,46 miliarde lei mai putin in 2019 decat in 2018. Diferenta pana la 2,37 miliarde lei pe care primaria spune ca nu le va incasa reprezinta 1,91 miliarde lei.Recunoscand ca nu poate incasa 35% din venituri, primaria recunoaste ca a umflat artificial bugetul cu 1,91 miliarde lei", arata Nicusor Dan.El atrage atentia ca, in acest moment, singura solutie pentru evitarea falimentului este "o restructurare la sange a cheltuielilor primariei". Altfel, "daca cheltuielile vor continua in ritmul de pana acum, falimentul este inevitabil", conchide Nicusor Dan.