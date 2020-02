Nicusor Dan, sustinut in unanimitate de liberali: PNL are cei mai buni primari din Romania

Ziare.

"Noi am luat decizia de a-l sustine pe Nicusor Dan. Care va fi formula politica nu o putem sti decat dupa ce vom purta discutii cu alte partide care vor lua decizia de a-l sustine. Noi am luat decizia. Singurul lucru pe care l-am stabilit cu Nicusor Dan este un parteneriat solid bazat pe solutii pentru problemele Bucurestiului si pe o colaborare si un dialog onest care sa duca cu adevarat la victoria din iunie si la rezolvarea marilor probleme cu care se confrunta Capitala", a precizat Ludovic Orban.La randul sau, Nicusor Dan a multumit pentru increderea acordata, aratand ca este sigur ca in luna iunie administratia Firea-PSD de la nivelul Capitalei va fi schimbata."Eu o sa multumesc PNL pentru increderea pe care mi-o acorda. Este o decizie de responsabilitate, pe care a luat-o in interesul public, in conditiile in care partidul avea multi candidati posibili, a prevalat interesul public. Avem o administratie Firea-PSD dezastroasa in Bucuresti. Am discutat putin despre solutiile pe care le avem. O sa avem multe discutii tehnice.Vreau sa spun ca PNL are cei mai buni primari din Romania. Sunt convins ca in luna iunie o sa schimbam aceasta administartue din Bucuresti", s-a aratat optimist Nicusor Dan.Amintim ca Ludovic Orban, liderul PNL, a anuntat joi la amiaza ca va sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei , dar ca vineri urmeaza sa se ia decizia oficiala in forurile de conducere ale partidului.