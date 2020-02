Orban confirma: Il sprijina pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei

Ziare.

"Am convingerea ca Nicusor Dan este cel mai potrivit candidat", a subliniat Ludovic Orban intr-o conferinta de presa.Orban a precizat ca din cercetarea sociologica a PNL a rezultat ca toti candidatii liberali au sansa de a castiga alegerile pentru Primaria Capitalei, dar nu si batalia cu PSD."PNL a efectuat o cercetare sociologica ampla la nivelul Bucurestiului si sectoarelor Capitalei. In urma ei, a rezultat ca toti candidatii PNL au sansa de a castiga alegerile, dar nu avem aceasta garantie ca pot castiga in batalia cu PSD. In urma discutiilor pe care le-am avut cu Nicusor Dan, mai multe discutii care au vizat problematica Bucurestiului, solutiile pentru rezolvarea marilor probleme ale Capitalei, am luat decizia de a-l propune pe Nicusor Dan ca si candidat la Primaria Capitalei, sustinut de PNL. In zilele urmatoare, voi sustine aceasta propunere in fata PNL Bucuresti, BEx si BPN al PNL", a completat Orban.Ludovic Orban a mai subliniat ca obiectivul fundamental al PNL "este acela de a asigura o guvernare locala a Bucurestiului care sa ofere solutii care stau in picioare pentru fiecare dintre problemele majore, de la trafic, pana la poluare, de la dezvoltare urbanistica pana la problemele legate de calitatea vietii".: primul este de a elibera Bucurestiul de domnia despotica a PSD si al doilea, de a asigura o buna guvernare a Bucurestiului, care sa asigure o calitate a vietii la nivelul celorlalte capitale europene", a adaugat acesta.Mai mult, Ludovic Orban a facut cateva trimiteri la propria sa candidatura la Primaria Capitalei (2008) si a dezvaluit ca l-a sustinut pe Nicusor Dan chiar si la alegerile din 2012."In 2012, cred, am incalcat disciplina de partid si am votat un candidat independent: Nicusor Dan.. De-a lungul ultimilor ani, am purtat foarte multe discutii legat de problemele bucurestenilor (...)Vreau sa va spun un lucru foarte important: Pentru a reusi cu adevarat rezolvarea problemelor Bucurestiului, va fi necesara o colaborare foarte stransa intre primarul Capitalei, primariile de sector, CGMB si Guvernul Romaniei", a adaugat liderul PNL.Intrebat despre masurarea in sondaje si a lui Vlad Voiculescu, candidatul PLUS, Ludovic Orban a raspuns: "L-am masurat. Decizia pe care am luat-o tine cont de cunoasterea problemelor Bucurestiului, de interesul major manifestat de Nicusor Dan de a gasi solutii, chiar din afara administratiei".", a mai declarat Ludovic Orban, intrebat de jurnalisti despre candidaturile PNL la primariile de sector.In context, liderul liberalilor a subliniat ca este "deschis la orice fel de discutie".Intrebat ce va spune, care a sustinut ca PNL trebuie sa aiba un candidat propriu la Primaria Capitalei, Ludovic Orban a raspuns: "Sunt convins ca presedintele Romaniei isi doreste ca Bucurestiul sa fie bine administrat, bucurestenii sa fie respectati de administratia bucuresteana si problemele sa fie rezolvate de catrepentru aceste probleme"."PNL face intr-un fel un sacrificiu - renunta de a avea un candidat propriu si sustine un candidat care nu e membru al PNL (...) Nu cred ca sunt necesare foarte multe discutii, Nicusor Dan a primit sprijinul USR Bucuresti (...) Vreau sa avem garantia ca avem capacitatea de a recupera Bucurestiul (...), tocmai pentru a mentine aceasta posibilitate ca Nicusor Dan sa beneficieze si de sustinerea altor formatiuni de dreapta", a adaugat liderul PNL.Intrebat daca PNL va face o alianta cu USR pentru a-l putea sustine pe Nicusor Dan, Ludovic Orban a raspuns: "Aveti incredere ca(...) Sunt variante, vom gasi cea mai buna solutie".De asemenea, intrebat ce a vrut sa spuna cand a vorbit despre garantia de a castiga batalia cu PSD, Ludovic Orban a replicat ca s-a referit la ""."Nu exclud nicio forma de colaborare cu partenerii nostri cu care de 4 ani suntem umar la umar, am purtat toate bataliile importante. Nu exclud discutiile cu orice partener politic din Opozitie", a mai adaugat el, intrebat fiind si despre o colaborare cu PMP.e. Si PNL are candidati puternici, care se bucura de incredere, de intentie de vot foarte serioasa, dar bucurestenii mi-au reprosat ca m-am retras din cursa si ca nu am gasit cea mai buna solutie in 2016 sa asiguram victoria dreptei", a mai explicat Ludovic Orban.Liderul PNL a anuntat ca toate deciziile vor fi formalizate in sedinta conducerii partidului, vineri dimineata:".Joi dimineata, surse liberale au confirmat pentru Ziare.com sustinerea PNL pentru Nicusor Dan . Alte surse ne-au precizat ca acesta nu se va inscrie in PNL, ci doar va fi sprijinit in campanie de liberali.Decizia referitoare la Nicusor Dan vine in contextul in care USR si PLUS au purtat numeroase negocieri pentru desemnarea unui candidat comun al Aliantei 2020, acesta urmand sa fie ales prin sondaje si/sau alegeri primare, intre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu, candidatul sustinut de PLUS.