A vandut-o Ciolacu pe Firea? Efectul Nicusor Dan

Ziare.

com

Pentru Bucuresti este o sansa reala de a scapa de Gabriela Firea, una care nu trebuie ratata, dar una amara, care pentru multi nu va fi din nou mai mult decat raul cel mic. Si nu ma refer doar la "pluseristi".Cum nu vom avea alegeri in doua tururi,. Din acest punct de vedere, nu exista niciun dubiu.Dar chiar felul in care Nicusor Dan a inteles sa isi injunghie pe la spate si competitorii, si colegii, felul in care a jucat la mai multe capete, la tradare si santaj (daca USR nu-l desemna candidat in lupta interna, ar fi rupt probabil partidul cu tribul sau), dovedindu-se apt sa sacrifice orice pentru a obtine ceea ce isi doreste,Si mai astept cu amuzament amar ca din spatele lui sa se iteasca din nou capul sau macar umbra lui Matei Paun.Din pacate, PNL nu a fost in stare sa vina cu o figura puternica proprie, in jurul careia sa coaguleze sustinerea celorlalti actori si a facut din nou un transfer, de aceasta data cu aer de captura, la fel ca la europarlamentare. Ironic e ca transferul de acum poate ca a fost folosit impotriva transferului de atunci.Dar cred ca dl Orban nici nu isi dorea o alta solutie din capul locului. De ce,- atrageam atentia ca fereastra pentru alegeri in doua tururi se cam inchide si ca PNL nu isi doreste sa faca aceasta schimbare inclusiv pentru ca "aparitia unui primar general al Capitalei PNL ar insemna ca in partid sa se nasca un nou pol de putere, extrem de important in perspectiva prezidentialelor din 2024. Ca ar fi Rares Bogdan sau altcineva este clar ca pentru dl Orban el ar reprezenta un mare pericol. Unul pe care are tot interesul sa-l evite. Cum?



Alegerile intr-un tur ar pune presiune pe partidele din Bucuresti sa aiba candidati unici. Dl Orban (...) ar putea ceda, generos (...) candidatura unui independent, chiar daca el e propus de alt partid. De exemplu, Nicusor Dan. Daca independentul castiga, se numeste ca generozitatea PNL a salvat Bucurestiul, iar dl Orban nu are nicio problema in partid. Daca independentul pierde, n-a pierdut un liberal. Unde mai pui, ca bonus, ca independentul cu pricina este si un permanent ferment de distrugere a oricarei pojghite de partid real pe care o mai prinde din cand in cand USR". S-au adaugat si alte motive. Unul, foarte important in perspectiva parlamentarelor, cand vor fi ele, esteIn paranteza fie zis, toti liberalii cu care am vorbit azi exultau nu pentru ca va fi invinsa Firea, ci pentru ca Alianta USR-PLUS a fost lovita in plin.De aceea, nici nu mai baga nimeni de seama ca, din informatiile mele, dl Orban a facut anuntul fara sa se di incultat cu nimeni in partid, dar si ca PNL numai ce a declarat, implicit, ca nu a fost in stare sa prezinte un candidat solid pentru Primaria Capitalei pe care sa-l sustina celelalte partide de bun ce e.Putini isi mai amintesc ca presedintele Iohannis a spus luna trecuta ca PNL ar trebui sa aiba propriul candidat: "un partid care guverneaza si care are o reactie foarte pozitiva in sondaje ar trebui sa mearga de regula singur in alegeri pentru a-si dovedi puterea si curajul". Surse din PNL sustin ca dl Orban s-a ferit nu doar sa apara alt pol de putere, dar si sa fie impins sa candideze el insusi.Desi Nicusor Dan era candidatul USR in lupta interna din alianta pentru candidatura (o lupta care arata deja ca o maioneza taiata), asocierea sa cu liberalii nu a fost comunicata nici lui Dan Barna, nici contracandidatului Vlad Voiculescu (pe care de altfel nu il consideram deloc preferabil, dar din alte motive). A picat ca un trasnet.Si Dan Barna, si Dacian Ciolos, si Alianta in ansamblu au picat de fraieri (nici nu mi s-a parut ca si-au asternut altfel), incendiul este foarte mare, neincrederea intre parteneri pe masura, si nu numai in alianta, ci si in USR, intre tribul nicusorist si restul. Dl Dan a fost candidatul USR, iar acum anunta ca are propriul staff de campanie si daca USR doreste sa se aocieze vor discuta. Deci a iesit din spuma marii direct in curtea PNL. Mare caracter, cum spuneam...E o lovitura care s-ar putea propaga si asupra restului candidaturilor si a anului electoral al aliantei.Nu cred ca mai e loc pentru o candidatura separata din partea PLUS, pentru ca ea ar fi nu numai total lipsita de sansa, dar ar fi crancen sanctionata pentru ca rupe unitatea "dreptei", ceea ce, in conditiile date, ar fi adevarat.Apoi,de care avea mare nevoie dupa ce a pierdut desemnarea pentru un nou guvern. Pentru Ludovic Orban este vital ca in aceasta perioada sa imparta candidaturile liberale pana in ultima organizatie, sa fie clar ca el le imparte, pentru a-si proiecta puterea dincolo de alegerile acestui an si a-si securiza pozitia de premier si dupa alegeri, ceea ce, spun surse din apropierea presedintelui, nu ar fi deloc sigur, dimpotriva, in pofida declaratiilor oficiale, desigur. Si postura celui care a unit fortele antiPSD ii foloseste de minune.Foarte interesanta va fi reactia pe care PSD o va avea in fata acestei miscari a lui Ludovic Orban care, in mod evident, o loveste frontal pe Gabriela Firea - care a si reactionat ca oparita.pentru ca asa cum Ludovic Orban nu avea nevoie in partid de un alt pol de putere, nici Ciolacu nu isi doreste asa ceva.Dar si Gabriela Firea stie asta. Asa caSuspiciunile pot fi amplificate de atitudinea foarte rezervata a lui Marcel Ciolacu dupa desemnarea lui Florin Citu.Dar daca suspiciunea aceasta se va accentua inainte de congres, s-ar putea sa nu fie unul chiar atat de linistit pe cat si-l doreste presedintele interimar al PSD.Nu ma indoiesc ca Marcel Ciolacu va da blatul la suprafata dupa congres, dar pana atunci are nevoie de pastrarea aparentelor. Si cum congresul, iata, se amana, si dansul pe sarma al dlui Ciolacu trebuie sa continue.