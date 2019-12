Nicusor Dan: Rectificarea de maine e o gluma, pentru ca presupune ca Primaria are doua miliarde de lei, pe care nu-i are (Video)

Ziare.

Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General de miercuri, 18 noiembrie, se afla un proiect de rectificare a bugetului Capitalei, initiat de Gabriela Firea . Dupa ce au analizat acest proiect, deputatul Nicusor Dan, consilierul general USR Alexandru Gadiuta si Andrei Rizea sustin ca rectificarea are doar scopul de a ascunde si de a amana datoriile in care s-a afundat Capitala."Rectificarea de maine este o gluma, pentru ca presupune ca Primaria are doua miliarde de lei, pe care nu-i are. Pe care inca de la inceputul anului i-a prevazut nerealist ca vor fi venituri proprii. In situatia asta, fata de rectificare, in cele doua saptamani pana la sfarsitul anului se vor taia multe cheltuieli, important este ca se vor taia 500 de milioane de lei de la Societatea de Transport, parte din subventie, si 150 de milioane parte din subventia de la Termoenergetica, fosta RADET. Daca n-ar fi fost falimentul RADET, ar fi fost si acolo 500 de milioane de lei", a explicat Nicusor Dan.In context, Nicusor Dan a prezentat un grafic al veniturilor Capitalei, in functie de sursa incasarilor (adica bani dati de Guvern sau bani din incasari proprii). Cifrele - sustine Nicusor Dan - arata ca PMB a incasat cam aceleasi sume de la Guvern in fiecare an (desi Firea sustinea ca in 2019 banii au fost cu 30% mai putini) si a avut incasari proprii similare.In plus, la finalul fiecaruia dintre ultimii 3 ani, administratia Firea si-a supraestimat veniturile pe luna decembrie, pentru a ascunde faptul ca a platit mai putin decat trebuie pentru transport si termoficare."Inca de cand Consiliul General a aprobat bugetul pe acest an, am spus ca este nerealist si ca PMB nu va realiza niciodata acele venituri estimate. Si chiar daca nu se realiza nicio investiie (adica nu se vor cheltui banii de investitii - n.red.) - tot lipsea 1 miliard de lei", a precizat Nicusor Dan.Potrivit calculelor acestuia, in anul 2016, PMB a primit 3,34 miliarde de lei de la stat si a avut venituri proprii de 0,38 miliarde de lei.In 2017, cifrele au fost similare: 3,57 miliarde de lei au venit de la stat, iar 0,3 miliarde au fost incasari proprii ale Primariei.Iar in anul urmator, adica in 2018, PMB a primit 3,71 miliarde de lei. In plus, din incasarile proprii a mai strans 0,48 miliarde de lei.In cele din urma, in acest an, PMB a primit de la Guvern 3,6 miliarde de lei si a incasat, pana in luna noiembrie, 0,45 miliarde de lei."Cu toate astea, in proiectul de hotarare de rectificare bugetara pe care Consiliul General il va discuta maine (miercuri, 18 decembrie - n.red.), se estimeaza ca in decembrie PMB va avea incasari de aproape 2 miliarde de lei (1,85 miliarde - n.red.). Ceea ce este total nerealist (dupa ce in restul anului a incasat doar 0,45 miliarde - n.red.).Dar asa s-a intamplat si in anii trecuti, cand consilierii au votat bugete cu sume mari in plus, ca si cum ele ar fi existat. Ceea ce vom vedea maine la discutiile pe buget va fi aceeasi comedie ca in anii trecuti. Desi stim ca vom avea, pana la sfarsitul anului, venituri totale care vor depasi cu putin 4 miliarde de lei, ne vom preface ca vom avea incasari de 6 miliarde de lei", a mai spus Nicusor Dan.Consilierul general Alex Gadiuta (USR) a precizat ca Gabriela Firea taie sume masive de la investitii. Si ca, din pacate, administratia locala nici nu mai sta la discutii si nici nu mai da detalii cu privire la motivele care duc la nevoia unei rectificari negative (cu taieri de fonduri de la diverse entitati din subordine - n.red.) in fiecare an."Aceasta este o practica repetata anual: initial, se supraestimeaza veniturile si ulterior se face o intreaga serie de rectificari bugetare. Urmand ca fix in decembrie sa avem rectificare finala negativa.In 2017, am avut 6 rectificari pe parcursul anului. In 2017 - an record - au fost 11 rectificari bugetare. Iar in 2019 avem deja 9 rectificari bugetare.Noi am cerut informatii, in Consiliul General, cu privire la motivul pentru care se estimeaza de fiecare data venituri asa de mari. Si, an de an, directorii din compartimentul economic al PMB ne garanteaza ca banii se vor incasa. Pe parcursul anului, ne asigura, in continuare, ca banii se vor inacasa.Iar la final vine rectificarea bugetara negativa. Si cele mai afectate sunt investitiile. In niciun an, executia bugetara pe investiii nu a depasit 40% (adica s-a cheltuit cel mult 40% din banii alocati, scriptic, pentru investitii - n.red.).Anul acesta, spre exemplu, executia dezvoltare va fi de 30%. Si la fel a fost si in 2018. Iar asta este rusinos pentru o capitala europeana: tocmai pe investitii sa nu poata cheltui banii", a precizat Alex Gadiuta.In plus, sustine consilierul general, reprezentantii administratiei Firea nici macar nu mai accepta sa discute in comisiile de specialitate sau in sedintele de Consiliu General probleme economice. Ci dimpotriva, trec direct la vot, bazandu-se pe majoritatea PSD-ALDE.Andrei Rizea sustine ca supraestimarea veniturilor ascunde tocmai lipsa unor bani cu care PMB ar fi trebuit sa subventioneze termoficarea si transportul in comun."Dupa cum stiti, Bucurestiul are doua mari probleme: transportul in comun si energia termica. Iar Gabriela Firea a alocat pentru subventionarea celor doua 1,8 miliarde de lei. Adica 30% din bugetul local.In luna noiembrie, insa, subventia de plata a scazut brusc la 1 miliard de lei (de la 1,8 miliarde lei - n.red.). La energie termica a scazut de la 800 de milioane la 317 milioane de lei. Iar la transportul in comun, in loc de 1 miliard de lei, au ramas doar 600 de milioane de lei. Restul lipsesc.Prin proiectul de ordin aflat pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, Gabriela Firea vrea sa mareasca subventia acordata STB cu 500 de miliarde de lei (deci ar vrea o subventie chiar mai mare, la nivel de an, decat planificase initial - n.red.). Cu alte cuvinte, vrea sa dea 500 de milioane de lei, in ultimele 2 saptamani ale anului. Banuiala mea este ca nu va avea timp sa faca plata", a precizat Andrei Rizea.Cei trei sustin ca, in acest mod, datoriile PMB nu fac decat sa se rostogoleasca de la an la an si sa se majoreze.