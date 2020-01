Nicusor Dan a castigat in prima faza un proces cu Firea. Primarul este obligat sa faca public proiectul pentru Parcul Cismigiu

Ziare.

"Tribunalul Bucuresti o obliga pe Gabriela Firea sa faca public proiectul de amenajare a Parcului Cismigiu, in urma unei actiuni initiate de Asociatia Salvati Bucurestiul. In iulie 2019, Gabriela Firea propunea Consiliului General aprobarea amenajarii Parcului Cismigiu, cu un cost de 10 milioane de euro.Mai multi specialisti au scris ca proiectul presupune betonarea unor spatii verzi si largirea unor alei, cu afectarea radacinilor copacilor care le marginesc. Gabriela Firea i-a amenintat cu judecata pe specialistii care s-au pronuntat impotriva proiectului, dar nu a facut public proiectul", se arata intr-un comunicat transmis de Nicusor Dan.El reaminteste ca, in luna august 2019, Asociatia Salvati Bucurestiul a solicitat oficial comunicarea proiectului. Intrucat nu a primit raspuns, a solicitat in instanta obligarea primarului la comunicarea proiectului. Conform aceleiasi surse, prin sentinta pronuntata in dosarul 28.678/3/2019, Tribunalul Bucuresti a obligat primarul sa comunice documentatia. Hotararea poate fi atacata cu recurs."Constatam, inca o data, dispretul administratiei Firea pentru respectarea legii si pentru dreptul de informare al cetatenilor", mentioneaza Nicusor Dan.