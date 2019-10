Nicusor Dan a dat in judecata Primaria Capitalei pentru proiectul privind amenajarea parcului Cismigiu

Ziare.

com

"Am chemat in judecata Primaria Capitalei pentru Parcul Cismigiu, asa cum am promis. In 13 august am solicitat Primariei sa ne comunice documentatia tehnica pentru Parcul Cismigiu, in care ar urma sa se construiasca alei betonate largi, peste radacinile copacilor.Documentatia ar fi trebuit sa stea la baza Hotararii Consiliului General pentru indicatorii tehnico economici, dar nu a fost facuta publica. Primaria nu a raspuns in termenul legal de 30 de zile. Am formulat actiune la Tribunalul Bucuresti. Numarul dosarului este 28678/3/2019", a transmis Nicusor Dan pe Facebook Amintim ca proiectul privind reamenajarea parcului Cismigiu a fost contestat inca de la inceput de mai multe asociatii si de Opozitie.La inceputul lunii septembrie, Gabriela Firea s-a plans ca acestia ar vrea denigreze proiectul pentru refacerea parcului Cismigiu si ii ameninta cu judecata pe cei care o vor mai face.In replica, Nicusor Dan i-a transmis atunci sa arate proiectul, in loc sa ameninte."Gabriela Firea ii ameninta public cu judecata pe cei care critica proiectul sau pentru Parcul Cismigiu. A trecut deja o luna de cand societatea civila ii cere Gabrielei Firea proiectul tehnic in baza caruia s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Parcului Cismigiu, in valoare de 10 milioane euro. Comunicarea in spatiul public a proiectului tehnic ar pune capat oricaror speculatii si ar dovedi cine are dreptate", a transmis Nicusor Dan atunci.Si PNL Bucuresti anunta ca va ataca in contencios administrativ hotararea CGMB privind amenajarea Parcului Cismigiu.