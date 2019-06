Nicusor Dan critica proiectul lui Firea de ridicare a masinilor din Bucuresti. Iata solutiile propuse pentru lipsa de parcari

Foto: Nicusor Dan

"Ridicarea tuturor masinilor de pe arterele principale, proiect propus votului Consiliului General in sedinta de miercuri 26 iunie, este o noua masura heirupista, fara studii de impact, imposibil de pus in practica si care va genera abuzuri.Este obligatorie o analiza de la caz la caz, care sa diferentieze intre locurile unde este necesara ridicarea masinilor si locurile unde prima banda a devenit parcare de resedinta, rezidentii neavand o alta posibilitate de a parca", a declarat Nicusor Dan.Acesta sustine ca singura solutie la problema locurilor de parcare din Bucuresti este constructia de parcari, precizand ca, in ciuda promisiunilor, in trei ani, administratia Firea nu a construit niciun loc de parcare.In aceste conditii, Nicusor Dan propune cateva solutii pentru rezolvarea acestei probleme:a) Inregistrarea provizorie, pentru o perioada de 10 ani, a majoritatii locurilor folosite ca locuri de parcare legale, platite catre municipalitate, fie ca parcari de resedinta, fie ca parcari cu acces public, fie ca parcari cu regim mixt (publice in intervalul 9-17, de resedinta in intervalul 17-9)b) Gestionarea tuturor parcarilor de catre municipalitate printr-un sistem informatic. Pentru parcarile de resedinta, acesta va permite corelarea intre locul de parcare si domiciliul proprietarului, permitand distribuirea echitabila a locurilor de parcare. Pentru parcarile de resedinta si pentru parcarile cu acces public, acesta va genera rapoarte privind gradul de ocupare, indispensabile strategiei de construire a noilor parcari. Includerea in sistemul informatic a parcarilor private care sa fie stimulate sa colaboreze: supermarketurile (de exemplu Cora Lujerului in cartierul Militari) si marile imobile de birouri au parcari care stau jumatate goale mare parte din timp.c) Construirea unui sistem park and ride de mari parcari la intrarea in oras, pentru stimularea ramanerii in afara orasului a masinilor celor care vin dimineata si pleaca seara din Bucuresti.d) Construirea de mari parcari "ieftine" in zone apropiate de cele rezidentiale. Stimularea prin politica de preturi a parcarii in aceste locuri pentru proprietarii care nu folosesc zilnic masina.e) Construirea de parcari cu acces public in zonele aglomerate si in zonele de resedinta pentru care problema persista. Intrucat aceste parcari sunt scumpe, este obligatoriu ca prioritizarea construirii lor sa se faca pe baza de date, generate de sistemul informatic de management. Atasez ca exemplu o locatie in cartierul Militari, supraaglomerat, in care poate fi construita o parcare suraetajata de cateva sute de locuri, prin reamenajarea pietei si desfiintarea cladirilor anexe acesteia.Nicusor Dan a precizat ca primaria trebuie sa le ofere cetatenilor locuri de parcare si apoi sa treaca la sanctionarea celor care nu respecta regulile."Fara strategie, fara o dezbatere reala, administratia Firea nu face altceva decat sa inrautateasca situatia si sa genereze abuzuri si nemultumiri", a punctat Nicusor Dan.A.G.