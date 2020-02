Nicusor Dan il vrea ca viceprimar pe Vlad Voiculescu

Ziare.

Acesta a mers la sediul PNL pentru a discuta cu liberalii despre sustinerea sa la alegerile din vara."Este o sustinere pe care eu o cer de un an de zile. E nevoie de un candidat unic. Am avantajul de a fi un independent. Aceasta calitate permite sustinerea din partea mai multor partide", a spus el.Ludovic Orban a anuntat, joi, ca PNL va sustine candidatura lui Nicusor Dan pentru Primaria Generala a Capitalei.Liderul liberal a precizat ca sondajele arata ca alti posibil candidati ai partidului nu ar avea garantia ca ar putea castiga in batalia cu PSD.