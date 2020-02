Nicusor Dan se intalneste azi cu Vlad Voiculescu. Ce ii propune

Ziare.

com

Cei doi vor discuta despre stabilirea candidatului unic la Primaria Capitalei.Nicusor Dan anunta ca ii va propune lui Voiculescu trei lucruri:"1. sa facem echipa acum si mai ales dupa alegeri, sa contribuie fiecare cu expertiza proprie la planul pentru Bucuresti;2. sa mergem la televiziune in fata tuturor bucurestenilor, sa dezbatem programele si solutiile pentru Capitala in cel putin trei intalniri (am fi avut pana acum aceste dezbateri, daca nu le refuza);3. sa comandam impreuna un sondaj de opinie care sa fie condus de oameni de stiinta, sociologi, dupa o metodologie transparenta si auditabila, prin implicarea unor case de sondaje de renume international", a scris Dan pe contul sau de Facebook marti.El a mai notat ca spera ca oamenii politici din Opozitie sa impartaseasca dorinta bucurestenilor de a avea un candidat unic la Primaria Capitalei."Este singura solutie pentru a scapa Capitala de coruptia si incompetenta administratiei Firea-PSD. Va tin la curent!", a conchis candidatul sustinut de USR la PMB.Alianta USR PLUS urmeaza sa-si stabileasca un candidat pentru Primaria Capitalei dintre Nicusor Dan, independent, sustinut de USR, si Vlad Voiculescu, sustinut de PLUS.A.D.