Scandal pe ridicarea gunoiului de la centrele de carantina. Firea obliga firma de salubrizare sa incalce legea?

"Primaria Sectorului 1, oficial, si Primaria Capitalei, prin viceprimarul Badulescu, neoficial, au obligat societatea care asigura salubritatea in sectorul 1 sa ridice deseurile de la centrele de carantina, desi acestea au regim de deseuri infectioase, iar societatea nu este autorizata sa opereze cu astfel de deseuri.Prin Ordinul 4022/2020 al directorului Institutului National de Sanatate Publica, deseurile din centrele de carantina au fost incadrate in categoria deseurilor infectioase. Ordinul preia recomandarea din Ghidul Organizatiei Mondiale a Sanatatii din 3 martie 2020 'Water, sanitation, hygiene and waste management for Covid-19"', transmite Nicusor Dan intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.El noteaza ca amestecarea deseurilor infectioase cu celelalte deseuri este profund ilegala si poate duce, prin operatorii de deseuri, la raspandirea virusului in intreg orasul. Mai mult, gropile de gunoi pot fi transformate in focare de infectie, in acest fel."Deseurile infectioase au un regim special de depozitare, transport si tratare. Spre exemplu, trebuie colectate in recipienti galbeni, inchisi etans, cu pictograma 'pericol biologic'", a adaugat Nicusor Dan.Nicusor Dan a transmis presei si o "filmare cu deseurile de la un centru de carantina, in care deseurile sunt aruncate in saci obisnuiti, deschisi, la nici un metru de baxurile cu apa potabila".Nicusor Dan precizeaza ca din informatiile sale, firma de salubritate a luat anumite masuri de precautie, dezinfectand exterior deseurile de la centrul de carantina si separand fluxul acestora (oameni si masini) de fluxul general."Nu aceasta este insa rezolvarea sigura si legala a problemei. Solicit Primariei Capitalei, care gestioneaza centrele de carantina de pe raza Municipiului Bucuresti, sa incheie de urgenta contracte cu societati autorizate pentru gestionarea deseurilor infectioase", a punctat el.A.G.