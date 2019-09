Singura condamnare in urbanism si constructii din Romania: omul care a furat tabla de pe Hala Matache, la demolare

Ziare.

com

"Urbanismul ne afecteaza sau ne bucura vietile, in functie de felul in care este realizat" - crede cunoscutul activist civic Nicusor Dan.In opinia sa, neajunsurile din sfera legislatiei urbanismului autohton pot fi clasificate in doua mari categorii: chestiuni ce tin de institutii si aspecte ce tin de legiuitor. In ceea ce priveste institutiile, apreciaza Nicusor Dan, "este inadmisibil ca un cetatean care vrea sa respecte legea sa ceara o autorizatie si sa o obtina dupa un an si jumatate. Nu mai zic de avize, in numar de 10-15, dintre care pe unele le ia dupa aproximativ sase luni".In plus, a adaugat Nicusor Dan, "e o lunga disputa referitoare la ce e si ce nu public in autorizatia de construire. Aceasta este o chestiunea care ar trebui reglementata, pentru ca genereaza multe litigii. La fel cum ar trebui standardizat formatul unei autorizatii de construire, sa se prevada in textul ei toate informatiile: in felul acesta, am putea vedea mai usor corespondenta dintre planurile vizate spre neschimbare si partea scrisa a autorizatiei"."Incidenta mare a nelegalitatii face activitatea fiecaruia dintre noi sa fie dominata de cantitate, si nu de calitate, instantele sunt supra-aglomerate, fiind nevoite sa judece multe dosare care sunt aproape identice. (...) Singurul condamnat pe urbanism si constructii din Romania este omul care a furat tabla de pe Hala Matache, atunci cand cladirea era demolata", a afirmat Nicusor Dan in finalul interventiei sale."Oamenii au pierdut cultura negocierii".Avocatul Dumitru Dobrev, co-autor al volumului Dreptul urbanismului, considera ca legislatia din domeniul urbanismului ar putea cunoaste o imbunatatire semnificativa, daca s-ar crea un mecanism jurisdictional la nivelul autoritatii locale, si doar controlul judiciar sa se faca in instanta: "Este mai usor sa ai o comisie locala care sa gestioneze litigiile care tin de servituti urbane, alipiri la calcan, subzidiri, sa puna la dispozitie informatii partilor, sa ii ajute sa mearga la un mediator. Oamenii au pierdut cultura negocierii. Astazi, de cele mai multe ori, lucram cu notificari prin executor judecatoresc.".In lista neajunsurilor majore amintite de Dumitru Dobrev se numara si lipsa coerentei din legislatia urbanismului: "Sa luam, spre exemplu, Bucurestiul: avem sase primarii de sector, care dau autorizatii, fiecare dupa logica proprie, autorizatii da si primaria generala... Daca vrem coerenta, ar trebui ca sectoarele sa nu mai aiba competente in zona de urbanism".In plus, a completat Dumitru Dobrev, ar trebui create mecanisme care sa ne permita sa actionam preventiv: "Inspectoratul de Stat in Constructii ar trebui sa vina sa controleze autorizatiile emise de primarii, sa ceara interventia prefectului pentru anulari, daca este cazul, sa aplice amenzi si, ca regula, primaria sa nu permita depasirea indicatorilor Planului Urbanistic General"."Multi cetateni si multe companii se incapataneaza sa creada ca interesul lor privat prevaleaza asupra interesului public".Acesta este una dintre problemele grave care contribuie la haosul din domeniul legislatiei urbanismului in Romania, este de parere publisherul celor doua volume, Doru Padurariu, directorul Editurii Hamangiu. Si, pentru ca spetele din domeniul urbanismului ne privesc pe toti, deoarece ele ne afecteaza viata intr-o mai mare masura decat am fi dispusi sa acceptam la prima vedere, Doru Padurariu a salutat cu bucurie aparitia celor doua volume: "Educatia incepe prin carti. Iar aceasta este o carte necesara, si nu doar specialistilor"."In Romania ultimilor ani, societatea civila a reactionat atunci cand statul a devenit neputincios in domeniul legislatiei urbanismului."Profesorul Mircea Dutu, directorul Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane, unul dintre pionierii cercetarilor dedicate legislatiei urbanismului in Romania, a subliniat si el ca avem nevoie de contributia jurisprudentei, pentru a intelege mai bine functionarea institutiilor si aplicarea legislatiei in domeniul urbanismului. Analiza actuala a jurisprudentei relevante din volumul recent publicat (peste 100 de spete) devine cu atat mai necesara pentru specialistii in drept, cu cat una dintre marile neajunsuri ale acestui domeniu o reprezinta faptul ca magistratii nu au contact cu dreptul urbanismului in timpul studiilor universitare: "Consider noua aparitie editoriala foarte interesanta si foarte utila, in acelasi timp, deoarece ne permite sa vedem, ca intr-o oglinda ce s-a intamplat in ultimii ani in urbanism, marele sau merit fiind acela ca avem la dispozitie, intr-o forma sistematizata, marea majoritate a hotararilor judecatoresti din domeniu".Cel mai important aspect subliniat de profesorul Mircea Dutu in cadrul dezbaterii din data de 11 septembrie este implicarea societatii civile in incercarea de reglare a cadrului legislativ din sfera urbanismului: "In Romania ultimilor ani, in tot haosul din legislatia urbanismului, societatea civila a reactionat, atunci cand statul a devenit neputincios, institutiile - agresive, iar contractul social traditional s-a deteriorat; in fata pericolelor legate de schimbarile climatice, de mediu, in fata dezastrului urbanistic, cetateanul a inceput sa-si puna intrebarea 'pe cine ma mai apara?' Si atunci a inceput sa se fie vocal, sa atraga atentia asupra acestor neajunsuri"."Dreptul urbanismului nu se studiaza in universitati".Faptul ca nu se studiaza dreptul urbanismului nici in universitati, nici la Insitutul National al Magistraturii este un neajuns semnat in cadrul dezbaterii si de Aurelian-Marian Murgoci-Luca, Presedintele Judecatoriei Sectorului 5. Practica neunitara, mai ales in ceea ce priveste eliberarea tilului de creanta (cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor), si felul ambiguu in care sunt aplicate sanctiunile completeaza, in viziunea lui in viziunea lui Aurelian-Marian Murgoci-Luca, lista problemelor importante din sfera legislatiei urbanismului asupra carora ar trebui intervenit."Lucrari scoase din sfera ilicitului penal si trecute in cea a ilicitului contraventional".Consilierul palamentar Cristina Titirisca, co-autoare a volumului, prezenta la dezbaterea din 11 septembrie, apreciaza ca una dintre cele mai importante probleme din domeniul dreptului urbanismului o reprezinta faptul ca multe fapte de executare fara autorizatie de construire a unor lucrari sunt scoase din sfera ilicitului penal si trecute in cea ilicitului contraventional.Dezbaterea din data de 11 septembrie, prilejuita de aparitia volumului "Dreptul urbanismului. Practica judiciara" de Cristina Titirisca, Anca Stroiu si Dumitru Dobrev, si-a propus sa incerce o inventariere a celor mai importante neajunsuri din sfera dreptului urbanismului, cu ajutorul unor specialisti cunoscuti pentru preocuparile lor de cercetare si practica in acest domeniu. Autorii volumului isi propun sa reia dialogul pe aceasta tema si in alte orase importante din tara, in speranta ca factorii politici decizionali vor reactiona, ajutand la punerea in ordine a celor mai importante aspecte ce tin de legislatia urbanismului.