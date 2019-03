Ce spune Nicusor Dan, dupa ce Inalta Curte a anulat decizia BEC privind Alianta USR+PLUS

Ziare.

"Ma bucur ca a fost admisa contestatia depusa de Alianta USR-PLUS la decizia BEC, in ciuda stangaciilor procedurale. Aceasta este esenta democratiei, ca cetatenii sa gaseasca pe buletinele de vot si optiunea pe care doresc sa o aleaga", a scris, vineri seara, pe Facebook, Nicusor Dan. Inalta Curte a admis , vineri seara, contestatia depusa de USR si PLUS, in urma deciziei BEC care nu a permis inregistrarea Aliantei 2020 pentru alegerile europene. Astfel, cele doua partide vor candida ca alianta la alegerile pentru Parlamentul European.Sentinta este definitiva.Sedinta ICCJ a fost programata pentru vineri seara, la cateva ore dupa ce cele doua partide au depus oficial contestatia.Procurorul de sedinta a sustinut pozitia USR PLUS si a cerut anularea deciziei BEC, care ar incalca principiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, potrivit unor membri ai PLUS, aflati in sala.Nicusor Dan a semnat, joi seara, protocolul de constituire a aliantei electorale "Alianta 2020 USR-PLUS", dupa ce s-a reinscris in Uniunea Salvati Romania. El a spus ca va demisiona din partid "dupa ce formalitatile se vor fi terminat".Biroul Electoral Central a publicat, joi seara, decizia prin care a respins protocolul de constituire al aliantei electorale "Alianta 2020 USR-PLUS", motivand ca in documente presedinti ai formatiunilor sunt Nicusor Dan si Danes Raluca, nu Dan Barna si Dacian Ciolos.