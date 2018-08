Donatiile facute online catre USR si Nicusor Dan in campanie sunt legale - motivare. Dragnea ceruse public socoteala AEP

Dosarul de la Curtea de Apel

Nemultumirile Autoritatii Electorale Permanente

Concluziile judecatorului

Donatiile au fost publice

Cum pot fi verificati donatorii

Concluzia: Suma a fost colectata legal

Liviu Dragnea s-a aratat, in mod repetat, intrigat de sistemul online de donatii si voia sa vada sanctiunile date de AEP.Sistemul donatiilor online folosit de USR a reintrat in atentia mass-media dupa ce Liviu Dragnea a scris reprezentantilor AEP si a cerut lamuriri cu privire la finantarea campaniiilor electorale pentru alegerile parlamentare in cazul partidelor de Opozitie, PNL si USR.Liderul PSD cerea explicatii despre modul in care au fost donati banii prin intermediul unor platforme online, sustinand ca au fost incalcate dispozitiile din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.Dragnea mai intreba "care au fost sanctiunile aplicate de catre AEP cu privire la comisionul in cuantum de 5% pe care l-a perceput Asociatia G2 la fiecare donatie efectuata de persoane fizice/juridice catre USR si care au fost masurile dispuse pentru comisionul in cuantum de 1,19% perceput de catre o firma privata cu privire la fiecare donatie efectuata de persoane fizice/juridice catre USR?".In cazul donatiilor online facute la alegerile locale din 2016, pentru Nicusor Dan, candidatul USB/USR la Primaria Capitalei, Curtea de Apel Bucuresti a decis pe 24 aprilie 2018 ca acestea sunt perfect legale. Instanta a analizat cum s-au facut aceste donatii."Admite cererea. Anuleaza Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr.1519/19 decembrie 2016 emisa de parata (AEP-n.red.) . Anuleaza in parte Raportul de control nr.32353/29 noiembrie 2016, intocmit de parata, in privinta sumei de 152.291,94 lei.. Cu recurs in 15 zile de la comunicare", este minuta Curtii de Apel Bucuresti. AEP a contestat luna trecuta decizia, iar dosarul se va muta la Inalta Curte.In acest caz, o parte din suma erau donatii, in valoare totala de 93.759 lei, primite de Nicusor Dan de la mai multe persoane, prin intermediul Asociatiei G2.Era vorba de un contract de prestari servicii semnat de organizatia politica cu Asociatia G2, iar firma isi oprea pentru serviciile sale 5% din sumele colectate.AEP a sustinut ca acest lucru s-ar fi facut cu incalcarea Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru ca nu ar fi fost depuse documente justificative din care sa rezulte modul de dobandire si de incasare.Pe de o parte, AEP a sustinut ca Nicusor Dan ar fi fost finantat de Asociatia G2, persoana juridica, aspect interzis de articolele de lege.Pe de alta parte, AEP a aratat ca prin colectarea donatiilor prin intermediul Asociatiei G2 nu poate fi identificat donatorul, de asemenea, nefiind constatata existenta unui inscris sub semnatura care sa ateste realitatea operatiunii."Curtea considera ca Asociatia G2 nu a finantat campania electorala a candidatilor USB, asa cum in mod gresit retine parata (AEP - n.red.) .", arata magistratul care a solutionat cazul.Potrivit judecatorului, Asociatia G2 a asigurat numai strangerea de fonduri de la donatorii care au accesat platforma online conceputa de Asociatia G2.De aceea, Asociatia G2 nu este donatoarea sumelor transferate de aceasta in contul candidatului reclamantei, Asociatia G2 a fost intermediarul sumelor de bani de la donatori, catre donatari", arata Curtea de Apel Bucuresti.In plus, Asociatia G2 a facut publice donatiile primite de USB prin intermediul unei platforme online. Judecatorul precizeaza ca orice donator, la momentul initierii donatiei, poate observa pe platforma online ca aceasta este conceputa pentru donatii pentru campania electorala a candidatului USB/USR.Magistratul mai precizeaza ca, pentru fiecare donatie, donatorii au primit e-mailuri de acceptare in care se specifica in mod expres ca Nicusor Dan accepta donatia.Totodata, in situatia in care donatorii nu atasau cartea de identitate, primeau un mail prin care se mentiona ca pentru perfectarea donatiei catre candidatul Nicusor Dan este necesara transmiterea cartii de identitate.", explica judecatorul.Nu in ultimul rand, arata motivarea instantei, persoanele care au ales sa doneze in sistem online, in campania electorala, pentru candidatul USB, au transmis inclusiv copia de pe propria carte de identitate la momentul initierii donatiei sau ulterior, dupa ce au fost contactate in acest sens, deoarece transmiterea cartii de identitate din partea donatorului a fost stabilita in structura platformei informatice si in procesul de acceptare a donatiei ca o conditie obligatorie pentru perfectarea donatiei.", arata Curtea de Apel Bucuresti.Fiecare donatie este identificata unic: fiecare donatie primeste, de la primul pas de initiere a donatiei (cand donatorul intra pe platforma de colectare si selecteaza suma de donat), un cod unic de identificare compus din 48 de caractere, care permite urmarirea in fiecare moment a sumelor de bani donate, in mod individual.Acest cod unic permite verificarea in orice moment a persoanei donatorului si a pasilor donatiei, de la data la care s-a initiat donatia, la data la care a fost acceptata aceasta, pana la data transferului bancar catre donatar.Acest cod unic de identificare este trecut in documentele de identificare a donatorului, pentru fiecare donatie in parte."Codurile unice de identificare de 48 de caractere ale donatiilor sunt transmise si catre procesatorul de plati (Mobilpay), care la randul sau genereaza inca un cod unic de identificare pentru fiecare donatie in parte.Acest sistem de strangere a donatiilor este legal", motiveaza magistratul.Curtea a observat ca USR are documente justificative in sensul legii, pentru a face dovada modului de dobandire si de incasare a donatiilor, iar pentru fiecare donatie online au fost intocmite anexele prevazute de normele metodologice."Din aceste motive, Curtea considera ca suma de 93.759 lei a fost colectata in mod legal prin Asociatia G2", a conchis Curtea de Apel Bucuresti.