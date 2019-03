Nicusor Dan propune o solutie Aliantei USR+PLUS: se ofera sa contrasemneze legal protocolul

Ziare.

com

"Am gasit, impreuna cu echipa juridica (aceeasi din 2016), solutia care sa imi permita sa contrasemnez in mod legal protocolul Aliantei USR PLUS.Nu garantez ca, in urma semnaturii mele pe protocol, contestatia Aliantei USR PLUS va fi admisa.Fac insa tot ce tine de mine, in situatia data, ca o optiune electorala imbratisata de o parte a populatiei, sa poata fi prezenta pe buletinele de vot in 26 mai", scrie Nicusor Dan, intr-un nou mesaj publicat pe contul de Facebook.Intr-o prima reactie, Nicusor Dan a facut cateva precizari in care arata cu degetul spre cei ramasi in USR."Timp de cinci luni USR-ul a avut un presedinte interimar, Elek Levente. Nu inteleg de ce acesta nu figureaza ca presedinte in Registrul Partidelor Politice, dupa demisia mea", a scris Nicusor Dan, pe contul de Facebook.Nicusor Dan reia si motivele care l-au facut sa plece din partid."Interpretarea care circula in spatiul public "congresul din octombrie 2017 a fost contestat de fidelii lui Nicusor Dan" lasa sa se inteleaga ca membrii USR care au contestat congresul ar fi dirijati de mine.Pe aceasta chestiune tin sa precizez:a) Am considerat si consider ca in octombrie 2017 congresul USR a fost viciat prin anularea alegerilor delegatilor Municipiului Bucuresti la Congres si refacerea alegerilor pe alt sistem de vot. Este singura critica pe care am adus-o USR-ului in doi ani de cand am plecat din partid.b) Membrii USR care au contestat congresul sunt oameni maturi care si-au exercitat un drept constitutional. Inainte de Congres au solicitat o mediere juridica la o casa de avocatura externa, pentru a evita litigiul in instanta, dar au fost refuzati. Au contestat acum un an si jumatate, nu isi inchipuiau ca cererea va avea impact acum. Nu este in niciun caz vina lor ca litigiul in instanta a durat un an si jumatate", a explicat fostul lider al USRBiroul Electoral Central (BEC) a explicat, in motivarea publicata joi seara, de ce a respins inregistrarea "2020 USR+PLUS" ca alianta electorala: nici Dan Barna, nici Dacian Ciolos nu au calitatea de reprezentant al partidelor componente.In cazul USR, reprezentantul mentionat in Registrul partidelor este Nicusor Dan, iar in cazul PLUS, Raluca Denes.Potrivit textului motivarii, la BEC au fost depuse cereri din partea Ralucai Danes si a lui Elek Levente, ultima dupa expirarea termenului, insa.