Nicusor Dan va fi sustinut de PNL pentru Primaria Capitalei. Orban urmeaza sa faca azi anuntul (Surse)

Ziare.

com

Ce este sigur este ca Ludovic Orban va sustine astazi, la ora 12:00, o conferinta de presa la sediul central al PNL, conform unui comunicat oficial., ci doar va candida cu sprijinul partidului, sustine surse pentruDecizia referitoare la Nicusor Dan vine in contextul in care USR si PLUS au purtat numeroase negocieri pentru desemnarea unui candidat comun al Aliantei 2020, acesta urmand sa fie ales prin sondaje si/sau alegeri primare, intre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu, candidatul sustinut de PLUS."Daca Nicusor Dan si Vlad Voiculescu nu gasesc solutia pana la sfarsitul saptamanii, atunci saptamana viitoare vom decide in birourile politice ale USR si PLUS", a declarat recent Dacian Ciolos, intr-o interventie telefonica la Digi24.De asemenea, PNL a amanat luarea unei decizii in privinta desemnarii candidatului la Primaria Capitalei, fiind vehiculate si testate in sondaje mai multe nume, printre care si cel al lui Rares Bogdan.Pana acum, toti liderii PNL au declarat ca liberalii nu vor sustine la Primaria Capitalei decat un membru de partid, in niciun caz un independent. Insa se pare ca s-au razgandit.Pe de alta parte, PMP si-a aratat disponibilitatea de a-l sustine pe Nicusor Dan."Daca exista cineva in Opozitie care are sanse sa o bata pe Firea se numeste Nicusor Dan si toti ar trebui sa ne strangem in jurul lui, si liberali si PMP si USR ar trebui sa mergem pe aceasta varianta", a declarat recent europarlamentarul PMP Traian Basescu, fost presedinte al partidului.