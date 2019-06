Nicusor Stanciu, dat afara de Al Ahli - presa

Ziare.

Potrivit jurnalistilor arabi, tehnicianul Branko Ivanovic le-a transmis seicilor care conduc clubul ca nu se va baza pe serviciile lui Stanciu, astfel ca acestia au decis sa il dea afara.Intreaga experienta a lui Stanciu in Arabia Saudita este una esuata, el avand probleme majore de adaptare.Cumparat de Al Ahli in iarna acestui an de la Sparta Praga cu aproape 10 milioane de dolari, Stanciu nu a reusit sa se impuna in echipa si sa devina omul determinant la care sperau arabii.Mai mult, in urma cu cateva luni el a fugit practic din cantonament si a acuzat faptul ca nu a primit nici macar un salariu de cand a ajuns la Jeddah.A revenit cu greu in lotul lui Al Ahli doar pentru a sfarsi prin a fi dat afara.Daca va ramane liber de contract, desi nu este inca foarte clar ce se va intampla cu banii pe care romanul ii are de primit, el poate semna cu orice echipa.Campioana Cehiei, Slavia Praga, este interesata de serviciile sale.M.D.