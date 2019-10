Stanciu explica de ce a plecat in Arabia Saudita si cum a revenit in Cehia

Ziare.

Mijlocasul spune ca a plecat in zona Golfului Persic pentru ca nu se intelegea cu antrenorul celor de la Sparta Praga, Zdenek Scasny."La inceput, totul a fost bine, dar la final nu a mai fost asa. Nu am avut o relatie prea buna cu antrenorul Zdenek Scasny si am avut rezultate slabe. In decembrie a venit prima oferta, pe care clubul a refuzat-o, dar le-am zis ca vreau sa plec", a spus Stanciu, citat de Telekomsport N-a trecut insa mult si a venit oferta de la rivala Spartei, Slavia Praga, iar romanul a revenit in campionatul din Cehia, acolo unde se simte excelent."Cand am venit la Slavia, antrenorul Jindrich Trpisovsky mi-a spus ca, atunci cand am plecat de la Sparta, era foarte sigur ca o sa revin la Praga, pentru ca el ma dorea. Inainte de transferul la Slavia am comunicat foarte mult cu el. Coechipierii m-au ajutat foarte mult si m-au facut sa ma simt ca fac parte din echipa", a mai spus Stanciu.Nicusor Stanciu este om de baza la Slavia Praga, echipa alaturi de care a ajuns in grupele Champions League.