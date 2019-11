Ce note a primit Nicusor Stanciu dupa infrangerea cu Inter Milano din Liga Campionilor

Ziare.

Slavia Praga a fost invinsa de Inter Milano cu 3-1, iar Stanciu a fost pe teren pana in minutul 59, avand si o ocazie de a marca.Jurnalistii de la Calciomercato.it i-au acordat romanului nota 6, remarcand ca a "luptat si a alergat mult la mijloc, in incercarea de a gasi spatiile".In schimb, cei de la TuttoMercatoWeb au fost mult mai duri cu Stanciu, oferindu-i nota 4, cea mai mica de pe teren, notand despre el ca "a fost total neinspirat".Fox Sport Italia i-a acordat nota 6, in timp ce agenttia OA Sport nota 5.5.Dupa rezultatul de miercuri seara, Slavia se afla pe ultimul loc in grupa F si este deja eliminata din cupele europene.In schimb, Inter si Dortmund se lupta pentru ultimul loc ce duce in primavara Ligii Campionilor. FC Barcelona este deja calificata de pe primul loc.C.S.