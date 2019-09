Cum s-au razbunat cehii pe Nicusor Stanciu (Video)

It's almost the plush toys time, are y'all ready?? - Czech Football 🇨🇿 (@czechfooty) September 22, 2019

Inaintea meciului direct dintre cele doua echipe, fanii Spartei Praga au aruncat pe teren sobolani si serpi.De asemenea, fanii Spartei au afisat numeroase bannere prin care Stanciu era comparat cu Iuda, un sobolan si un tradator.Internationalul roman a fost fluierat la fiecare atingere de balon, dar chiar si asa Slavia a castigat partida cu 3-0.Fanii Spartei il considera pe Stanciu tradator si pentru faptul ca a fortat plecarea de la echipa desi promisese ca nu se va transfera pana cand nu va castiga un trofeu.Nicusor Stanciu a evoluat timp de un an la Sparta Praga, in 2018, reusind sa marcheze 10 goluri in 31 de partide.El a fost cumparat insa dupa doar sase luni de marea rivala Slavia Praga, cu 4 milioane de euro, dupa un periplu de scurta durata la Al Ahli.C.S.