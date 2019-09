Nicusor Stanciu a facut un meci mare pe terenul lui Inter Milano in Liga Campionilor

Ziare.

Stanciu a fost integralist pentru Slavia in remiza, scor 1-1, obtinuta de campioana Cehiei la Milano.Fotbalistul roman a coordonat excelent jocul de atac al Slaviei, a creat golul marcat de Olayinka in minutul 63 si a pus mereu presiune pe echipa adversa prin suturile de la distanta.Slavia a dominat meciul aproape in intregime si a reusit astfel prima mare surpriza din editia 2019/2020 din grupele Ligii Campionilor.Inter s-a aruncat in atac abia pe final, iar Barella a egalat in prelungiri, cu un sut deviat. Italienii puteau chiar sa castige meciul, dar Lukaku a ratat incredibil din fata portii in minutul 90+7, la o lovitura de cap scoasa excelent de portarul cehilor.In celalalt meci din Grupa F, de la ora 22:00 se intalnesc Borussia Dortmund si FC Etapa urmatoare, Slavia Praga va primi vizita Borussiei Dortmund, pe 2 octombrie de la ora 19:55, iar Inter Milano se va deplasa la Barcelona, intr-un meci programat in aceeasi zi, dar de la ora 22:00.C.S.