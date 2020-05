Nicusor Stanciu a raspuns pozitiv ofertei de la CFR Cluj. Cum se pregateste campioana Romaniei sa dea o mare lovitura - presa

Ziare.

com

Posibilitatea ca Stanciu sa ajunga sub conducerea lui Dan Petrescu s-a conturat in ultimele luni. Stanciu l-a impresionat pe Dan Petresc in dubla CFR - Slavia, din play-off-ul Champions League din vara. Tot Stanciu a fost cel care l-a sfatuit pe Alex Chipciu, fostul coleg al sau de la Steaua , sa aleaga echipa lui Dan Petrescu la intoarcerea in Romania, si nu FCSB, de unde avea o oferta.Finantatorii chinezi ai Slaviei se vor retrage la vara, iar salariul lui Stanciu de 1,2 milioane de euro devine o mare problema pentru cehi. Plecarea sa devine asadar una iminenta, iar CFR ar putea sa si-l permita, mai ales dupa ce va incasa inca o transa din banii pe care mai trebuie sa-i primeasca de la UEFA , dupa cum scrie cotidianul ProSport Negocierile insa dintre cele doua cluburi se anunta dure. In prima faza, Slavia a cerut 7 milioane de euro celor de la CFR. Campioana Romaniei a cerut insa sa achite doar jumatate din suma. In plus, ardelenii mai au doua atuuri. E vorba de dorinta jucatorului, caci Stanciu si-a dat acordul sa evolueze la CFR din vara. In plus, faptul ca cehii nu i-ar mai plati salariul urias ar fi un alt motiv care l-ar indemna pe roman sa plece de la Slavia.In acest sezon, Stanciu are 2 goluri marcate in 20 de partide la Slavia, dar si 4 pase de gol.Citeste si:D.A.