Nicusor Stanciu, aproape sa inscrie in poarta Barcelonei pe Camp Nou

Internationalul roman putea lovi in minutul 27 al partidei, atunci cand a fost gasit excelent cu o pasa de nigerianul Peter Olayinka in centrul careului advers.Stanciu a trimis din prima, insa balonul a fost deviat nefericit de un coechipier de la Slavia.Cinci minute mai tarziu, mijlocasul a sutat inselator din lovitura libera, cu pamantul, insa mingea s-a scurs pe langa bara stanga a portii lui Ter Stegen."Tricolorul" a rezistat pe teren 63 de minute, fiind apoi inlocuit de antrenorul Slaviei.Campioana Cehiei a rezistat fara gol primit pana la final si se intoarce de la Barcelona cu un rezultat de prestigiu, un 0-0 pe Camp Nou care spune multe despre forta echipei din Praga.: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba - Vidal, Busquets, De Jong - Messi, Griezmann, DembeleRezerve: Neto, Alena, Fati, C. Perez, Raktic, S. Roberto, UmtitiAntrenor: Ernesto Valverde: Kolar - Coufal, Kudela, Frydrych, Boril - Traore, Socek, Stanciu - Sevcik, Masoupust, OlayinkaRezerve: Kovar, Husbauer, Tecl, Provod, Skoda , Takacs, JusufAntrenor: Jindřich Trpisovsky