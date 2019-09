Nicusor Stanciu, considerat un tradator in Cehia: Ce i se pregateste fotbalistului roman

Ziare.

com

Internationalul roman nu a fost iertat de fanii echipei Sparta Praga pentru ca a semnat cu marea rivala Slavia, iar duminica, in ziua in care cele doua echipe se vor intalni, va avea parte de un tratament ostil.Fanii Spartei il considera pe Stanciu tradator si pentru faptul ca a fortat plecarea de la echipa desi promisese ca nu se va transfera pana cand nu va castiga un trofeu.Ajuns la marea rivala, Stanciu va fi huiduit la fiecare atingere de balon, iar fanii echipei Sparta pregatesc mai multe bannere cu mesaje dure la adresa sa."Am niste informatii in legatura cu protestul ce il va viza pe Statnciu. Astfel de lucruri nu se uita. Cu siguranta va auzi niste lucruri", a afirmat antrenorul celor de la Sparta Praga, Vaclav Jilek, intr-o conferinta de presa.Nicusor Stanciu a evoluat timp de un an la Sparta Praga, in 2018, reusind sa marcheze 10 goluri in 31 de partide.El a fost cumparat insa dupa doar sase luni de marea rivala Slavia Praga, cu 4 milioane de euro, dupa un periplu de scurta durata la Al Ahli.C.S.