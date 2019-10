Nicusor Stanciu, despre duelul de lux cu Barcelona: "Nu vom pierde"

Ziare.

Internationalul roman spune ca Slavia nu va pierde duelul cu Barca, avand incredere ca cehii vor scoate macar o remiza."Astept aceste meciuri din Liga Campionilor cu interes. Nimeni nu ne-a dat vreo sansa in grupa asta, dar am facut doua meciuri foarte bune cu Inter si cu Dortmund.Cred eu ca acasa la noi nu vom pierde, pentru ca jucam un fotbal foarte bun. Chiar daca e vorba de Barcelona . Suntem o echipa destul de buna si am incredere ca acasa vom face un rezultat bun", a declarat Stanciu, citat de sport.ro Intalnirea dintre Slavia si Barcelona, din Champions League, este programata miercuri seara, de la ora 22:00.M.D.