Nicusor Stanciu face un gest impresionant pentru a salva Dinamo Bucuresti

Internationalul Stanciu, fostul decar din Ghencea , in prezent legitimat la Slavia Praga, a donat pentru programul Doar Dinamo Bucuresti, dupa cum a anuntat Peluza Catalin Hildan."Gestul lui fata de Dinamo este prea nobil ca sa ramana in anonimat, chiar daca stim ca n-a facut-o pentru a atrage atentia. Este bine educat si nu-i lipseste modestia. Soarta a facut sa ne fie rival. I-am aplaudat golurile date pentru nationala , iar acum aplaudam gestul acesta parca inspirat din povestea pascala, unde Cel rastignit se roaga pentru soldatii care il tintuiesc in piroane.Ieri am vorbit cu Nicolae Stanciu si l-am intrebat cu uimire si recunostinta de ce a facut asta - Pentru ca fotbalul romanesc nu-si permite sa piarda o echipa ca Dinamo - . Gestul lui reprezinta si un apel catre tot ce inseamna lumea fotbalului, indiferent de culori, apartenente, simpatii si rivalitati. RESPECT, STANCIULE!", a fost comunicatul de presa lansat de catre cei de la PCH, cea mai "fierbinte" factiune a galeriei lui Dinamo.Fanii lui Dinamo au lansat o actiune de strangere de fonduri pentru ca Dinamo sa nu moara, avand in vedere ca patronul Ionut Negoita a anuntat clar ca doreste sa renunte la acest proiect si ca nu va mai finanta clubul in alb si rosu.Nicusor Stanciu a fost vandut de FCSB in 2016 pentru suma de 9,7 milioane de euro la Anderlecht . Intre timp, romanul a mai jucat si la Sparta Praga, dar si la Al Ahli.D.A.