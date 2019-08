"Nicusor Stanciu, huiduit la Cluj: Credeam ca ardelenii sunt altfel"

Ziare.

Internationalul roman marturiseste ca nu se astepta sa fie apostrofat de suporteri, mai ales ca partida s-a jucat in Ardeal."Credeam ca ardelenii sunt altfel. Intotdeauna am fost primit bine aici, dar probabil s-au gandit ca si eu sunt un adversar ca oricare altul", a spus Stanciu dupa meci.CFR Cluj a fost invinsa de Slavia Praga, scor 0-1, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor.Unicul gol al meciului a fost inscris de Masopust din pasa romanului Nicusor Stanciu. Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 22:00.In cazul in care va trece de Slavia, CFR va juca in grupele Ligii Campionilor. Daca va fi invinsa, CFR va evolua in grupele Europa League.M.D.