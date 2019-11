Nota primita de Nicusor Stanciu pentru evolutia din meciul cu FC Barcelona

Ziare.

Internationalul roman a avut o evolutie apreciata de presa din Spania pe Camp Nou, in meciul incheiat la egalitate, scor 0-0.Stanciu a primit nota 3 din partea jurnalistilor de la Mundo Deportivo , care acorda note intre 1 si 5.Fostul stelist a fost al doilea cel mai bun jucator de pe teren, dupa portarul Slaviei, Kolar, care a facut minuni.De la FC Barcelona, nota 3 a mai fost primita doar de Leo Messi, De Jong, Vidal si Ansu Fati. Stanciu a fost titular pe Camp Nou , a avut o ocazie uriasa de a marca in prima repriza si a fost schimbat in partea secunda.C.S.