Povestea tradarii lui Nicusor Stanciu din Cehia: "A fost numit sobolan, dar noi am aflat exact ce s-a intamplat"

Ziare.

com

La primul derbi al capitalei Cehiei, intre Sparta si Slavia, fanii Spartei au aruncat inspre roman cu sobolani de plus, aratand multe bannere jignitoare, cum ar fi: "Iuda al Slaviei".Cotidianul ceh Blesk a citat un documentar realizat de postul televiziune ceh O2 TV Sport, un documentar numit Made in Eden, despre ascensiunea celor de la Slavia si drumul lor in Champions League. Un capitol separat a fost discutia despre aducerea lui Nicusor Stanciu, pe ruta Sparta - Al Ahli - Slavia.Stanciu fusese capitanul echipei si numarul 10 la Sparta, a plecat apoi in lumea araba, dar la intoarcerea in Europa a ales campioana Cehiei, marea rivala a Spartei din oras, pe Slavia."S-au scrise multe lucruri urate despre caracterul lui Nico, dar aveam informatii ca nimic nu era adevarat. Nimeni nu s-a intrebat de ce a plecat. Noi am aflat. Cand ne-am gandit la acest transfer, am consultat multi oameni care il cunosteau, si cu David Hovorka, jucatorul nostru, care a fost la Sparta si care il stia foarte bine pe Stanciu. Nico e un baiat extraordinar, un profesionist. Pentru a veni la Slavia, a renuntat la o multime de bani", a vorbit in acel documentar Zdeněk Houstecky, secundul celor de la Slavia, formatia in alb si rosu din Cehia.In 29 de meciuri deja bifate la Slavia, Stanciu a marcat de doua ori si a oferit si 5 pase de gol, in timp ce pentru Sparta a marcat 10 goluri si a oferit 10 asisst-uri in 34 de partide. Steaua il vanduse pe Nicusor Stanciu in 2016 la Anderlecht pentru 9,7 milioane de euro.D.A.